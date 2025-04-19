從自身經歷 看聯邦大裁員

3月7日洛杉磯時報有一則報導，關於聯邦雇員被裁的消息。一些被裁員工的家屬，與其對親人表示安慰，反而對他們的失業叫好，認為聯邦雇用的員工只是在浪費國家資源，他們的職位根本就不應該存在。事實上是如此嗎？

無疑地，美國聯邦赤字早已是天文數字，每年要付國債利息的金額可觀，裁減聯邦赤字為當務之急實有必要。由川普 總統任命作為裁減劊子手的馬斯克 ，從關閉一些聯邦部門以及裁減部門雇員開始。

聯邦雇員總數在2024的11月為止，為300萬人，比過去在1990最高的340萬較少，但是比在2014最低的270萬較多。目前有17個部門受到裁員的影響，已經有22萬人收到裁員通知。這些已經或是將被裁的員工，都如川普及馬斯克認定為浪費國家資源嗎？答案絕對不是，筆者曾為聯邦雇員可以見證。

筆者在退休前曾經任職聯邦國防包工稽查處，為Defense Contract Auditor，使用繁雜的稽查手續及步驟：檢視、推理、計算、結論，多為航太公司提供的包工提案，決定其要求的包工金額是否合情合理。在此試舉一例：一位包工公司的工程師欲參訪距其公司200英里外的加工工廠，由於目的地沒有民航客機降落的大機場，他決定雇用私人小飛機來回，費用為3000美元，不包括吃住。

筆者認為不合理，因為不是緊急的出差，他可以租一部車子來回，加上兩天一夜旅館開銷不到800美元，於是刪除了2200美元，也被包工公司接受。有些上億元的提案，包工不合理的要求金額太高，被稽查員刪減也可達數十萬元之多。請問這是浪費國家資源？還是替聯邦省錢？

稽查包工的提案所需的時間因大小而異，由稽查主管決定，從短的10小時至長達60小時，這些是只能花費的工作時間，到期交案的日期也不能超過。所以不論是新手或是資深的的稽查員壓力都很大。沒有人有時間喝茶看報聊天玩手機。

當然，聯邦的各個部門不同，就如民營機構有努力工作也有懈怠的員工，不應該一視同仁要裁員一起裁。應該根據員工的年終工作評估，年資以及其他對公司的貢獻等來決定去留。

當一些媒體以及民眾高喊同意馬斯克大刀闊斧裁減聯邦員工時，也應該有同理心，這些被裁的員工要面對付房貸或是房租、車貸、學貸、食物、保險費用等的壓力，加上人工智能 將會取代工作，他們何去何從？至少，面對自己的親屬遭到這種困境，不應幸災樂禍，如果無力救助的話。