俄烏戰爭與現代叢林法則

自2月24日俄羅斯部隊揮軍入侵烏克蘭 後，全世界的目光開始注視著電視和報章頭條。加上新冠疫情漸漸消退，大家以為生活即將開始回歸往日美好時光之際，砲聲隆隆打破了許多人的美夢。

拜賜於新科技之媒體報導無遠弗屆，高清晰度鏡頭帶來身歷其境的現場感受，如果它還不能打動你的心扉，那麼你真的是個鐵石心腸了。

過去數十年來，我們看到的戰爭場面，其中主角無非是恐怖分子披上宗教外衣，以其名追求虛幻的狂熱極端意識，企圖將全球變成一個獨尊特定宗教的世界。這種狂熱的想法，如早期共產主義者之信仰，有如異曲同工。可幸的是世界上大部分人都有理性思考，所以他們的企圖不會得逞。

我們幾乎已經平息了極惡的ISIS時，上帝再賜給人類更大的挑戰。已逾越百年前1918之Spanish Flu大流行，瘟疫奪取了上千萬生命，這次捲土重來。不過由於這百年來人類憑著智慧和努力，製造出強悍的疫苗和解藥，近日己漸進入新冠肺炎尾聲。

俄烏的恩怨情仇，錯綜複雜。即使有千萬理由和歷史是非，皆不可以大欺小、以強凌弱地使用武力占據一個獨立自主的國家。最不可原諒的是轟炸平民居宅、甚至學校、婦幼醫院和老百姓避難的歌劇院，這種滔天罪行猶如當年日本軍人對南京大屠殺相互比惡。

這幾天，由於烏克蘭人民的英勇表現，俄方已面臨火箭數量消耗漸盡，不得已首次使用最新先進的「 極音速火箭 」(速度是音速十倍），射程2000公里，並可攜帶核子彈頭，從海上船艦、海底潛艇、陸上陣地或飛機上發射；它的巡弋路線靠低空飛行、並有自我迴避功能；它的低空飛行使雷達無法偵測，加上它超音速度目前沒什麼辦法攔截，目前全世界只有俄國 、美國和中國擁有這種武器。這個武器2017年12月才開始正式啟用，但實際用在戰埸上這是第一次。

它的精準度超高，至目前為止，俄國發射了兩枚此種飛彈，命中烏方一個軍火庫和一個戰略儲備油庫 。如果俄國繼續使用這種高精準武器每天攻擊各重要據點，則不需動用核武，即能快速逼脅烏方接受俄方條件，進入最後談判時刻。

令人失望的是，這次受苦受難最大輸家是無辜的烏克蘭老百姓、兩國的軍人和整個烏克蘭各城市的破壞。這是做個 「代理人」被外國野心政府操弄的「代理人戰爭」 的悲哀。圍繞著烏克蘭的周邊國家，每天看到鄰居人民被屠殺，怎麼能不挺身而出 ? 同是歐洲國家一員，儘管並沒加入NATO，難道不救嗎？正如烏國總統澤倫斯基所說 ：「 你們現在不幫助我，下一個就輪到你 。」

美國是世界首強，曾當過世界警察，也是自由民主世界的堡壘，怎麼拜登 打算路過波蘭而不入烏國？他的畏畏縮縮令人無法理解。

烏克蘭只不過是歐洲一個小地區，全世界絕大部分熱愛和平與生命的普通老百姓，都被這個歹戲挾持為人質，每天眼巴巴地看著砲火爆發、建築倒塌、難民出走和生命一個個的消失。如果還有上帝，我要呼喊：「上帝啊，祢在那裡？」