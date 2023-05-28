G7峰會 地緣政治對抗的延續

今年七大工業國（G7 ）峰會在日本廣島舉行，G7的GDP約占全球40%，若再納入固定參加的歐盟，以及邀請的其他國家，雖然只是論壇性質，但影響力不容小覷，甚至可視為建構「經濟版北約」的基礎。

今年G7除了俄烏戰爭為主要議題外，也討論如何抗衡中國大陸的經濟脅迫。美國認為中國大陸以他國侵犯其利益為理由，對他國實施經濟懲罰，此種經濟脅迫手段是破壞世界經貿秩序的最大元凶。

不屬於G7的中國大陸也不甘示弱，反擊美國動輒以國家安全為理由，對他國加諸各式制裁措施；美國是進行經濟脅迫，並霸凌其他國家，美國反而帶頭打壓中國大陸，完全不合邏輯。

另外中國大陸也強烈批評地主國日本核汙染水排海措施，並要求日本制止國內美化過去軍國主義侵略歷史的行為，態度非常強硬。

1991年在蘇聯解體冷戰結束後，全球形成美國超強的局面。美國等西方國家推動和平，為避免重回過去緊張情勢；也邀請俄羅斯 在1998年加入G7，G7成為八大工業國（G8）。

另外中國大陸也在美國支持下，於2001年加入世界貿易組織（WTO ），美國期望藉由國際規範框架，加速中國大陸經貿改革。

但是情勢發展遠不如預期，俄羅斯加入G8後，與西方國家齟齬不斷而無法駕馭；特別是在2014年因併吞烏克蘭領土克里米亞半島，而被逐出G7，也埋下日後入侵烏克蘭的因素。

至於中國大陸雖然加入WTO，但美國認為中國大陸搭上WTO順風車後，只享權利，未盡義務，經貿實力不斷擴張；中國大陸經貿體制卻「開大門、關小門」，外國企業在大陸仍面臨多重障礙。美國甚至有將中國大陸納入WTO是一大錯誤的論點，此也成為美中貿易戰主要導火線。

美國雖然主張全方位制裁中、俄，但G7部分成員並不與美國同調，認為雖然有必要約束經濟脅迫行為，但不應具有針對性。聯合聲明中強調與大陸建立穩定關係，反映不願過度激化和中國大陸的對立。

近年來兩岸情勢變化下，台灣成為為全球關注焦點，G7會議也不例外，連續三年的聯合聲明呼籲維持台海和平，但也重申一中政策；台灣重要性及能見度大增，但也顯示兩岸仍被視為發生衝突的高風險地區。

綜合而言，未來中國大陸與俄羅斯會更緊密結合，美國與中、俄均會積極拉攏其他國家結盟，在合縱連橫下，地緣政治對抗會更加白熱化。

除了過去冷戰時期外交對立、政治對峙以及軍備競賽外，經貿已成為主要戰場。美國與中國大陸除了在技術層面爭取主導權外，在新興產業的競爭更加激烈，未來經濟制裁措施也會加碼升級；不僅使其他國家面臨選邊站的抉擇，企業也戒慎恐懼，深恐陷入強權對抗的漩渦中。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）