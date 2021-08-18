美國在阿富汗白白浪費20年

毫無疑問，神學士 (塔利班)占領阿富汗 首都喀布爾，是美國 20年阿富汗政策的失敗，只是這種失敗來得有點突然，超出許多人包括拜登政府的意料。

前總統川普2019年和神學士達成協議，計畫今年5月撤走全部駐阿美軍，人們對神學士將控制阿富汗其實早有預料，但極少人料到結局來得這麼快。拜登將撤離日期推遲到9月11日後，美國CIA估計神學士將花18個月才能占領阿富汗，攻占首都喀布爾至少要三個月；華盛頓認為阿政府軍在美國8月31日撤出全部美軍前，應能抵抗神學士對喀布爾進攻。然而，神學士不到一個月即橫掃全國，勢如破竹，政府軍毫無戰鬥力，潰不成軍。

這種情形是外界始料未及，也許神學士都未料到如此順利，全球輿論相當震驚錯愕也在情理之中。神學士和政府軍攻守讓人聯想當年國共內戰。但當年國民黨潰敗，是和解放軍打了三場慘烈的大戰役後。而如今神學士在全國攻城略地，基本沒遇到政府軍抵抗。同樣兵敗如山倒，但阿國部隊比起當年蔣介石的國民黨軍隊，更顯不堪和無可救藥。

當阿總統甘尼帶著四卡車鈔票和兩個親信倉皇逃離阿富汗，宣告政權結局。諷刺的是，這是美國扶持的政權，是美軍20年占領阿富汗並改造的結果。

可從兩方面看待美國在阿富汗的失敗。首先，美國花費巨大人力物力，浪費20年寶貴時間，死亡2300多名軍人的代價，沒有達到消滅神學士、移植民主、重建阿富汗的目標，反而壯大這個曾經的恐怖組織，讓事情回到原點。

拜登8月14日聲明說，「在我國20多年的阿富汗戰爭中，美國派出最優秀的青年男女，投資近1萬億美元，訓練30多萬阿富汗士兵和警察，為他們配備最先進的軍事裝備，並維持他們的空軍，這是美國歷史上最長戰爭的一部分。」

事實上，美國投入阿富汗戰場預算高達2兆美元，還不算時間成本。要是美國不投入巨大資源於中東的反恐戰爭，發動對伊拉克和阿富汗打擊，就不會身陷泥潭，從而延誤戰略東移契機，讓中國得以崛起，成為美國不得不正視的最強大競爭對手。

從這個角度看，儘管如國務卿布林肯辯解，美國在阿富汗消滅賓拉丹等恐怖組織，達成目標，但長期而言，時間成本比起用於阿富汗的有形資源，對美國國力的消耗更嚴重，且後果已顯現。問題是美國投入這麼多資源，不但未能消滅神學士，反而讓它捲土重來，再次統治阿富汗，實際白白浪費了20年。

其次，為和中國對抗，拜登政府匆忙撤出駐阿美軍，不顧曾和美軍合作的阿富汗人的巨大危險，遭到阿國民眾不解埋怨，美國國內也批評。而神學士提前攻占喀布爾，又讓美國和其他在阿富汗駐軍隊的西方國家撤離更顯倉促混亂，華盛頓對阿富汗始亂終棄，給人印象是美國自私自利，關鍵時刻只顧自己，這樣的霸權靠不住，從而嚴重損害美國國家信譽。

現在中俄等國媒體都把神學士占領喀布爾看作美國的「西貢時刻」，雖然美國撤離沒有出現拜登擔心的直升機降落大使館屋頂情況，但也好不到哪兒。美國撤出虎頭蛇尾。雖然拜登認識到，一個國家的內部衝突，美國無休止的存在乃不可接受，如果阿富汗軍隊不能或不願守住自己國家，美國再駐紥一年或五年也不會有任何改變，因而撤出阿富汗勢所必然。

但華盛頓的撤離計畫確實顯得倉促，最主要原因是拜登政府對神學士和阿政府軍沒有準確評估。無論是CIA的情報失誤，或拜登對阿政府軍戰力太樂觀估計，都不應出現，因為美軍駐守阿富汗不是一兩年，而是整整20年。對阿政府腐敗、對民主不能植入阿富汗、對神學士改變，理應有正確評判，未做到這點，是一大失誤。

美國盟友和意圖依靠美國的國家，從拜登撤軍行動中看出華盛頓自私，只想保護自己的利益。這對美國國家信譽的損害是長期和潛移默化，用20年時間換得這個結果，可惜可惜！（作者為戰略分析智庫研究員）