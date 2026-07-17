谷立言說了什麼 真的重要嗎？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 谷立言並非個人發言者，而是執行華府對台政策。

谷立言並非個人發言者，而是執行華府對台政策。 重點二： 川習會後美中緩和語氣未改變台海與安全競爭。

川習會後美中緩和語氣未改變台海與安全競爭。 重點三：台灣更應反思自身立場，而非只看外國官員說法。

川習會後，外界普遍認為川普 總統對中國的態度趨於緩和。川普不僅宣稱美中關係正朝穩定方向發展，也高調宣布9月習近平將訪問華府，美中似乎重新回到交易、談判與高層互動的軌道。

但外交語氣緩和，不代表競爭降溫。川習會後，美中在經貿、科技、稀土、軍事與區域安全上的角力依然持續，台灣更是雙方無法迴避的核心議題。美國在台協會（AIT）處長谷立言 近來積極參與台灣安全政策討論，更引起北京高度不滿。

中國官媒與國台辦接連點名批評谷立言，中國外長王毅 與國務卿魯比歐通話時，也再次要求美方慎重處理台灣問題。外界雖無法證明這次通話就是因谷立言而起，但北京近期頻繁針對AIT表態，顯示谷立言已成為北京觀察川普政府對台政策的重要指標。同樣地，台灣部分希望兩岸恢復交流的人士，也開始批評谷立言介入軍購、國防甚至內政，並把兩岸關係低迷的部分責任歸咎於他。可是這樣的批評，恐怕放錯了焦點。

谷立言不是自己可以決定政策的人，他必須向國務院負責，更不可能在軍售、台海安全與對中政策等敏感議題上自行其是。國務院既然公開力挺，就已說明他不是代表個人，而是在執行華府政策。要理解AIT為何在川習會後仍持續強化台美安全合作，就必須理解共和黨內部目前存在兩條不同的外交路線。

以國務卿魯比歐為代表的傳統建制派，相信盟友本身就是美國力量的一部分。對這一派而言，支持台灣不是慈善，而是透過盟友網絡增加中國的戰略成本，維持美國在印太的優勢。剛過世的參議員葛理漢(Lindsey Graham)，就是這條路線在國會中的重要代表人物之一。另一條路線則是以副總統范斯為代表的MAGA新右派。這一派反全球化、懷疑盟友與海外承諾，面對外交政策時總是先問：「美國能得到什麼？」他們經常計算美國替盟友付出多少，卻較少追問，美國長期從海外基地、情報網絡、科技合作與全球金融地位中獲得多少利益。

川普本人其實不完全屬於任何一派。他最關心的不是抽象的國際秩序，而是一項政策能否讓美國獲利，尤其能不能讓自己看起來像贏家。因此，無論魯比歐派或范斯派，要說服川普，都必須先回答：這項政策能為美國換到什麼？

在台灣問題上，兩派出發點不同，手段卻可能重合。傳統建制派認為，強化台灣防衛可以提高北京動武代價；MAGA新右派則認為，維持台美關係有助於把晶片、投資與製造能力移往美國，也符合「美國優先」。因此，AIT持續參與台灣安全事務，並不是谷立言個人的意思，而是共和黨兩種路線暫時交會的結果。

北京當然也看得懂，所以持續施壓，希望限制AIT活動與對台軍售。這種壓力確實可能影響川普，甚至讓他暫緩部分軍售；但北京如果逼得太緊，也可能適得其反。川普願意交易，卻不願被看成一路向北京退讓。

即使谷立言因政治壓力而異動，下一任AIT處長仍會執行類似任務，因為真正沒有改變的，是美國的戰略需求。台灣真正需要反思的，不只是谷立言做了什麼，而是為什麼一位外國官員的言行，能在台灣公共議題上引發如此大的政治震盪。

民主社會當然應該聽取盟友意見，但若每逢軍購、國防、兩岸或選舉議題，台灣都急著解讀華府怎麼看、AIT說了什麼，甚至把外國官員的表態當成判斷政策正確與否的標準，那真正需要檢討的，恐怕不是外國人說得太多，而是台灣自己說得不夠清楚。台灣若沒有自己的立場，北京與華府自然會按照各自利益，把台灣拉向自己希望的方向。

兩岸問題，真正要注意的，從來不是谷立言或是任何外國人說了什麼。而是當北京與華府都清楚知道自己想要什麼時，台灣是否也清楚知道，自己想要什麼？