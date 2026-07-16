本屆世界盃 已近尾聲，雖然有激勵人心的勝負，更有巨額的金錢交易，包括門票收入、轉播費用、廣告與商業贊助，FIFA(國際足總)採用集中式商業模式，攫取了130億美元的收入，同時將營運風險轉移給了主辦城市和各委員會，但這個模式可否永續，被巨額金錢沖昏了頭的FIFA，能否還專注在賽事上，都值得懷疑。

首先，覆蓋175多個地區的轉播協議，帶來近40億美元的收入，但是FIFA並不是按人口計算，而是按需求的程度，中國雖踢不進世界盃，但是有廣大狂熱球迷，所以FIFA開價是本屆2.5億到3億美元，但給印度 的報價，卻是兩屆加起來3500萬美元，完全是視需求要價。

更讓球迷議論紛紛的，則是多了「補水暫停」規則，每半場來一次，比賽暫停，球員到場邊喝水，轉播畫面切到廣告，三分鐘後比賽繼續，這是近100年的世界盃歷史上從來沒有過的，六分鐘的喝水時間，預估全球電視廣告收入高達10億美元。

還有企業贊助，可口可樂、Adidas、Visa、Hyundai等國際企業長期位居FIFA主要合作夥伴，沙烏地阿美(saudi aramco)石油和聯想等企業新近加入，總贊助金額超過20億美元。

門票則透過採用動態市場定價策略，以八強賽為例，一座8萬個座位的球場，官方二手平台上的票價，可以賣到6、7萬美元一張，門票收入預估已超過30億美元。

過去辦世界盃，最大的問題在於場館與交通；為了舉辦賽事，主辦國不惜斥巨資興建基礎設施，譬如，卡達投入超過2200億美元建設經費，包括杜哈地鐵系統、擴建哈馬德國際機場以及新建八座世界級足球場，不過世界盃的曝光，大幅提升了卡達的國際知名度，也加速許多原本需要十年以上才能完成的建設進程。

此屆北美世界盃，則與以往經驗不同，無須大規模的新建設，而是使用現有的大型運動設施，此次三個主辦國 (美國、加拿大與墨西哥)，只要承擔公共安全與交通，可憑藉著球迷的住宿、酒吧與餐廳的花費，大賺一筆。

根據FIFA委託的研究評估，本屆世界盃可望為北美三國創造約90億美元GDP貢獻，並帶來超過18萬個直接與間接工作機會，雖然替主辦國帶來了商機，可是FIFA賺得更多，FIFA吃肉，主辦國喝湯。

今年世界盃是歷史上首次擴編至48支球隊、104場比賽。相較於2022年卡達世界盃的32支球隊、64場賽事，本屆規模創下紀錄。國際足聯主席英凡提諾接受媒體採訪時表示，FIFA正在考慮四年後的世界盃，擴充至64支球隊，他的理由冠冕堂皇：「世界盃是為全世界而辦，不僅僅是歐洲和南美洲，每個國家都應該被允許夢想參加世界盃」。

他的話不能說錯，從這次人口僅有53萬的佛德角技驚四座，晉級淘汰賽，竟可威脅上屆冠軍阿根廷，可以看出小國的確有無限的可能，但更可能是，FIFA要擴大市場的計謀。

對於越南、印尼、印度、奈及利亞等人口龐大的新興市場，雖難以與傳統足球強權一爭長短，但在擴大參賽規模之後，只要此國取得世界盃參賽資格，就有機會帶動轉播、品牌合作與商品消費的同步成長。

這次世界盃，選擇美國為主辦國之一，目的也在開發美國的球迷，要知道北美四大職業運動：棒球、美式足球、籃球、冰上曲棍球，單靠美國自身市場，就能跟全球足球運動抗衡，FIFA瞄準爭取的是下一代的球迷，讓足球成為美國的國家運動。

同樣也是四年一次的奧會賽事，世界盃的規模早已是奧運會的三倍以上，成為最大的運動盛會，未來只會再擴大；但是在不斷擴大規模、開發金流的同時，是否迷失了原本公平競賽的精神，這是FIFA必須要捫心自問的。