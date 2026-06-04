谷歌融資800億 IPO狂潮前卡位資金

近日在台北的電腦展上，輝達執行長黃仁勳 以及與會的業者一致認為，AI產業的競賽，已經不再只是晶片競賽，而是全面進入AI基礎建設競賽；在美國，谷歌 母公司Alphabet於1日宣布將透過股權融資籌集800億元，其中波克夏控股就投資了100億元；這次融資的目的是為其耗資龐大的人工智慧(AI)基礎設施擴張提供資金。

隨著新建資料中心的激增，華爾街分析師大幅提高了對AI相關基礎設施支出的預測。摩根史坦利研究人員預測，亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟 和甲骨文這五家「超大規模資料中心」的資本支出，今年將超過8000億元，明年將達到1.1兆元。

但讓投資人最擔憂的是：資料中心的建設越來越依靠發行債券融資，而不是自有資金。美國商銀的數據顯示，光是去年9月至10月期間，專注於AI的科技公司就發行了750億元的美國投資等級債券，是過去10年該行業年均發行量320億元的兩倍多。

Alphabet過去一年已透過六種貨幣在債務市場籌集超過850億元的資金，總債務餘額超過1000億元，但還是不夠，可是就融資市場來說，Alphabet這次時機顯然並不理想，SpaceX、Anthropic以及OpenAI都已經或即將提交首次公開發行(IPO)申請；換句話說，谷歌必須與SpaceX和其他AI公司展開激烈的資金競爭。

但也有種「零和遊戲」的陰謀論，解釋了Alphabet此刻融資的動機：在SpaceX、Anthropic以及OpenAI等AI企業IPO吸納市場資金前，先提前卡位；由於新股IPO較容易受到雄厚財力投資人的青睞，利用新上市公司的既有優勢，搶下投資銀行的承諾額度，而在公開市場，散戶經常會賣出其他股票，以抽調資金投資新IPO，所以Alphabet希望能用大規模的新股發行，削弱公眾對新公司的投資。

可是無論是微軟、亞馬遜、谷歌或Meta，所有投入AI領域的企業都面臨著同樣的根本性矛盾：如何在不斷增加的債務支出與長期獲利的前景之間，維持平衡；亞馬遜今年的自由支配的現金流，預計將轉為負值，而Meta則是用大舉裁員來掩飾財報上的赤字。

會讓這些股票市值居全美前十大的企業一再舉債，發股融資，就是意識到AI的資本支出基本上是個無底洞，更可怕的是科技同業間的「害怕錯過」(Fear of Missing Out, FOMO)心態，各家企業喊出來的天價數字，根本是在拍賣場上競價。

在最新的財報季中，Alphabet將2026年資本支出預期範圍從先前的1750億至1850億元調高至1800億至1900億元，財務長艾許肯納齊(Anat Ashkenazi)預計2027年的資本支出將比今年更「大幅成長」。Meta將全年資本支出預期調升至1250億至1450億元；亞馬遜的數字最誇張：2000億元。

將目前所有申報數字統整估計，這些AI企業每年在資料中心、GPU和運算基礎設施上投入的金額，將高達1兆元，但它們購買或採用的這些設備可能五到六年甚至更快就會折舊過時；目前AI晶片的龍頭輝達，平均每兩年就升級AI晶片配置，但建造一個資料中心可能就要兩年，建好後，之前下訂的晶片可能都是上一代的了。

這是AI企業的兩難，晚一點買晶片，等著效能更高的晶片出來，但卻會失去市場，讓競爭者占據，目前各AI企業所選擇的方式都是不斷砸錢建設，強化AI軍備競賽，希望能及早建立獲利模式。

在輝達每年持續更新AI晶片效能的前提下，積極擴大產品市占率，自然便成為這些AI企業的共同目標。預計近期會有更多上市公司的融資新聞一一浮現檯面，因為對這些企業來說，在追逐AI產業龍頭寶座的道路上，最讓它們夜不成寐的從來不是錢，而是時間。