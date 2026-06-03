川普國會挫敗 反武器化基金急停

川普 政府近日擬成立的「反武器化基金 」，激起國會中兩黨一致的反對，期中選舉在即，反映出國會共和黨籍議員對川普肆意妄為的不滿，川普面臨黨內的反彈，白宮及司法部已決定撤銷此議，這也將成為美國政治轉變的關鍵。

「反武器化基金」規模達17.76億元，是根據川普狀告美國國稅局 達成的和解協議設立的，目的在提供「武器化和法律戰」的受害者，向政府尋求賠償的機會，實際上，這就是2021年1月參與國會暴亂者的「冤獄補償」，也被廣泛嘲諷為川普對MAGA死忠支持者的「行賄基金」。

維吉尼亞東區聯邦法院法官布林克馬(Leonie Brinkema)5月29日下令暫停該基金的設立，至少在6月中旬開庭前的兩周內，川普政府不得設立或運作該基金，但讓川普政府投鼠忌器，不敢違背禁制令硬幹的，反而是國會中的反對聲音。

絕大多數的國會議員都曾身臨當時險境，甚至有人還直接面對暴徒，對於川普要補償這些人，反感與氣憤是跨黨派的，民主黨與共和黨都有，在共和黨內部會議中，參議員克魯茲描述：參議員都氣瘋了，大家都在對著代理司法部長布蘭奇大喊大叫。

川普第一任時的副總統潘斯，國會山莊攻擊事件後，與川普漸行漸遠，最近也在訪問中表示，希望川普政府放棄設立反武器化基金，因為「設立基金來補償那些在1月6日攻擊警察和破壞國會大廈的人，這種想法完全不可接受。」

針對國會中兩黨堅決立場，司法部1日在X上發文稱，雖然「強烈反對」暫停該基金的設立和任何支付兩周的法庭禁制令，但會接受。

川普政府退縮的決定，是否標誌著立場有重大轉變，可能還言之過早，與其說是川普被擊敗，還不如說是戰略退讓，因為所有相關法案，包括移民執法方式的撥款法案，目前都被卡住，代理司法部長布蘭奇2日在眾院撥款委員會作證時，已肯定答覆該基金不會設立。

在此之前，司法部的聲明，並不足以平息共和黨的怒火；因為誰也不知道，兩周到期後，川普會不會改變主意？參院司法委員會主席、愛荷華州共和黨參議員格拉斯利就明確的說：「總統必須非常明確地表示，不會設立武器化基金，將整件事永久擱置」。

國會手上另一個籌碼，則是司法部長的真除；布蘭奇於4月初接替被川普總統開除邦迪，暫代司法部長，還未經參院聽證通過，可是他近日為「反武器化基金」辯護遊說，並且還撤回了有關起訴2021年1月6日襲擊美國國會大廈的暴徒的新聞稿，都讓參院司法委員會成員非常不滿，成了司法部及白宮撤回成命的關鍵壓力。

值得注意的是，法官發布的禁制令，並未提及川普與國稅局達成協議，承諾終止所有針對總統、其家人及其企業進行既往稅務查核；本報日前已有社論《查稅豁免換和解 國稅局創危險先例》抨擊此協議，我們認為總統不能置自己於法律之上，也有許多法律專家指出，總統不能同時代表訴訟雙方: 既是原告，又是司法部所代表的川普政府的被告。

對川普家族來說，稅務查核的永久豁免，其實要比設立區區17.76億元的「反武器化基金」，來得更重要，設立「武器化基金」僅在顯示川普不是為了自己，而是為了所有「被司法不公對待者」的賠償，現在若被擋下，並不影響川普自己的利益，充其量可以解釋，不是自己不想做，是國會的反對。

不過川普可能如意算盤打錯了，負責審理川普告國稅局的邁阿密聯邦法官威廉斯(Kathleen M. Williams)，5月29日突然重開此案，表示她想調查雙方倉促達成的和解方案，是否「建立在欺騙基礎上」的「嚴重指控」，她給的理由是，總統是否與自己的政府串通，以「逃避司法審查」的方式達成和解。

期中大選會是川普政治生涯的轉折點，但他的政治、法律難關，看來已經開始。