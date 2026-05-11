最高法院架空投票權法 共和黨急重畫

聯邦最高法院4月底以六票對三票，裁定現行各州依據1965年「投票 權法」，單純考慮種族因素畫分國會選區的方式違憲。等於實質廢除已實際運作數十年的投票權法，現行選區名存實亡，近則直接衝擊11月期中選舉國會兩黨席次與議事權力消長，遠則影響之後的美國政治走向。

在「路易斯安那州vs.卡萊斯案」的裁決中，最高法院六位保守派大法官認定，路州遵守現行「投票權法」，設立第二個非裔 占多數的國會選區地圖作廢。因這一地圖劃分原則，違反憲法第14修正案的平等保護條款；種族作為劃分選區的主要因素，並非立法原意。

最高法院自由派大法官、民權領袖、民主黨議員及部分法律專家，紛紛譴責這項裁定結果，認為嚴重架空「投票權法」第二條。這項關鍵法律主要目的，在防止少數族裔選民的影響力，在各州劃分國會選區時遭到稀釋。

「投票權法」反映60年代反種族歧視的迫切需要，當時仍存在根深柢固的種族歧視與黑白隔離現象，無論是提高政治參與或少數族裔維權，都急需立法保障。這部法律就是鼓勵黑人選民登記，進一步保障黑人選民投票，不受膚色財富等政經社會因素的障礙，貫徹一人一票的憲法保障權利。

但保守派大法官阿利托等在多數意見書內認為，如今「投票權法」可說已功成身退，多數保守派大法官已多次表達這種看法論述。例如首席大法官羅伯茲表示「全國各地，尤其是南方，已經發生巨大社會變化」，他指這法律當時有如一劑「猛藥」，在1965年「投票權法」生效後一年內，超過25萬黑人取得選民登記，獲得投票權；到2024年，全美登記的黑人選民已接近2200萬人，「投票率大體與其他族裔相當」。

但自由派大法官則強烈反對，認為這種晴天收傘作法，完全不合理。凱根大法官指「一旦該法的保護被取消，這些進展是否能夠持續？」她認為，該法實質效力與存廢，應該由國會來決定，而非最高法院定奪。

最高法院的這項裁決，馬上對11月期中選舉帶來衝擊，2028年將影響更多州。實際情況是多州已採取具體行動，放棄以族裔為主要因素的國會選區劃分，重新立法。多州已陷入混亂。

這項裁決已全面啟動全美各州國會選區重劃的辯論，目前共和黨 紅州重劃進度超過藍州，重畫選舉結果對共和黨有利，席次增多，11月選後共和黨在眾院將繼續掌握多數，不再是微弱多數。這些增加共和黨眾議員的州有德州、北卡州、喬治亞州，加上剛上車的佛州，以及路州與俄州，都啟動重劃，最後可能導致眾院5至20個席位由藍轉紅。

目前國會眾院共和黨有217席，民主黨212席，在川普未發動對伊朗戰爭前，共和黨還抱希望可繼續掌控眾院，但目前對伊朗不戰不和，加上高油價與房價等經濟因素，期中選舉獲勝希望降低；但最高法院的裁定，共和黨有機會維持國會多數。

過去每十年根據人口普查結果，才會重新劃分國會選區，以確保代表權平等。上一次在2024年選區重劃後，現在又可發動重劃，實則來自共和黨與川普的危機感。

川普第一任內，民主黨掌眾院多數，川普吃盡朝小野大的苦頭；而拜登任內，共和黨雖居多數，但黨內派系路線鬥爭，眾議長輪流換人，自損內耗，一事無成。川普第二任的新國會，共和黨眾院有前車之鑑，因此發動期中選舉前的選區重劃。

德州州議會由共和黨主政，首先響應。通過新選區，為共和黨眾院爭得潛在五席，引發選區重劃大戰，加州跟進重劃，奪得五席民主黨席位。最高法院裁決後，現在仍在觀望的紅州，應不會放棄這一歷史機會。