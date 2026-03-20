傑利蠑螈變恐龍 兩黨挖民主牆腳

被兩黨視為期中選舉關鍵選區之一的維吉尼亞州，將於4月21日舉行選區重畫修憲複決。此案由州議會民主黨提出，不僅前總統歐巴馬在社交平台號召維州 選民Vote YES，全國民主黨也投入數千萬資源。維州並非孤例，它正捲入美國罕見規模的「非典型選區重畫戰」。

利用選區重畫，讓某黨在選舉中占優勢，已有200多年歷史。自1960年代起，各州依每十年一次的人口普查 結果，調整國會選區，決定眾院席次的新分配。川普二度執政後，為確保國會期中選舉後的控制權，呼籲共和黨 重畫選區；德州首先出手，民主黨以牙還牙，加州率先跟進，兩州都已完成重畫。德州新地圖預計為共和黨增加五席，加州可能為民主黨增三至五席。

維州是民主黨重畫的核心戰區，這次修憲特別選舉已開放提前投票，選票僅有一題 : 「維州州憲是否應該修改，允許州議會採用臨時新國會選區，保障近期選舉公平性，並於2030年人口普查後恢復原程序？」若通過，期中選舉將依據民主黨的新地圖投票。依2020年人口普查，維州11席呈民主黨六席、共和黨五席的平衡；新地圖可能讓民主黨再拿下四席。

目前已通過新國會地圖的州還有俄亥俄、北卡、密蘇里、猶他；正推動的除了維州，還有佛州和馬里蘭；紐約、阿肯色、印第安納、南卡、華盛頓、新罕布夏、堪薩斯也曾提案，但未成功。這波選區重畫，雖非美國史上規模最大，但透過「傑利蠑螈」(Gerrymandering)的重畫操作，可能是美國民主政治史上影響最深遠的一次選區重畫。

「傑利蠑螈」之名源自19世紀初麻州州長Elbridge Gerry，為了確保自黨勝選，他主導重畫選區地圖，形狀如蠑螈(Salamander)，結合兩字的Gerry-mandering問世。自此，掌握州議會的政黨常用兩種手法操作選區：將支持者集中同區(packing)或將對手分散不同區(cracking)，瓦解關鍵選票。

這種為政治利益集體違規的行為，決定選舉結果的，不是選民，而是政客。選民不再相信已被設計過的選舉結果，民主制度面臨的嚴峻挑戰更勝從前。2024年諾貝爾經濟學家阿西莫格魯(Daron Acemoglu)和羅賓遜(James A. Robinson)2013年合著的「國家為什麼失敗」(Why Nations Fail)已有預警：一個成功的民主國家，最大的危險不是外敵，國家之崩壞也不是一夕瓦解，而是制度失去公平性與包容性，走向腐化。

今年期中選舉不只是川普2.0政績檢視，也將是美國民主的分水嶺。過去十年，被MAGA運動主導的共和黨一再宣傳「選舉合法，但選輸可疑」的敘事，「接受敗選、政權和平轉移」這個美國核心憲政精神與共識，首先被破壞。如今，連捍衛民主的民主黨，也加入挖民主牆腳的行列，和共和黨手牽手，在政治惡鬥中，把人民的選票，當成隨時可犧牲的籌碼。

美國憲法允許州政府畫分選區，但在極端政治氣氛中，兩黨政客只討好自家基本盤，尤其是「唯川普是聽」的共和黨掌控國會兩院時，關稅政策或對伊朗軍事宣戰權，總統可任意出牌而國會無力制衡；代議機制因此失靈，構成罕見憲政危機。而當選區重畫成為政客操弄選舉的工具，選民面對複決選票：投或不投？背叛民主或拯救制度？只能掙扎。

傑利蠑螈200多年從爬蟲長成恐龍，吞噬的不只是開國元老精心設計的一人一票原則，更包括人民對憲政未來的信心。