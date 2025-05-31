國際貿易法院裁定 恐難擋川普關稅

位於紐約市的國際貿易法院日前裁定川普 總統關稅 措施「逾權」，下達禁制令停徵全面性關稅十天。此令一出，川普政府立即上訴，上級聯邦法院隨即宣布禁制令無效，恢復川普原本關稅，俟聯邦法官在一周內聽證再定。無論輸贏，各方預計此案將交由最高法院審定。

國際貿易法院裁定是迄今對川普施政最重的打擊，川普立即推文大罵法官與此案原告幕後推手。各方事後分析，川普推動關稅早有備案，眼下最重要的是與各國締結新關稅協議，加上「大而美預算法案」能否生效，再創經濟繁榮，直取2026期中選舉 。

國際貿易法院裁定，川普根據「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)，全面對中國和其他國家進口商品徵收關稅，「屬踰越權限」；不到24小時，聯邦上訴法院暫停執行此裁定，指示本案原告與川普政府分別在6月5日與6月9日前各自書面答覆。最後仍由聯邦最高院做終審裁定。這件官司24小時朝令夕攻，也反映現今美國政治亂象。

金融市場原本應該樂見川普的關稅措施暫停實施，但反應冷淡，股市僅小幅上漲，顯示投資人並不樂觀，後續觀望心理強烈。

國際貿易法院裁定，唯有國會才有制定關稅方面的政策，行政體系無權，但川普政府若改用其他法律做為課徵關稅的依據，仍可繼續推動新關稅。

川普團隊並非沒有準備，早在川普4月初決定提出關稅政策之前，就有幾個備用方案；例如根據1974年「貿易法」，可以在150天內徵收高達15%的關稅，目的是解決與其他國家間貿易失衡問題，若時間超過150天，就需要國會額外授權。這種化整為零辦法，可以繞過法院禁制令，而對各國量身定造新關稅。

另外，可啟動對各貿易國貿易法第122條款、第301條款的貿易失衡調查等，但這要調查再公告，再徵求意見，好處是更有法律依據。啟動301條款調查傾銷等不公平貿易行為，歷屆總統多次使用，川普第一任內對中國徵收關稅，即依此法，但這個過程，至少耗費數周。

華爾街日報報導，這些方案都衡量過，最後川普拍板採用「國際緊急經濟權力法」，果然在國際貿易法院踢到鐵板。川普雖可上訴到最高法院，但極有可能敗訴，大法官將認為川普確屬侵犯國會權限。與其受挫受辱，不如棄馬換驢，加快與各國雙邊關稅談判的進程，屆時木已成舟，法院判決能奈川普何。

白宮經濟顧問哈塞特指出，有三項貿易協議即將完成，並預期將會達成更多貿易協議，還認為「未來一、兩個月內將有多個國家對美國產品開放市場」。

但川普關稅政策推動受阻，讓中國獲得鼓勵，對關稅談判，能拖就拖。財政部長貝森特29日受訪表示，美中貿易談判「稍微停滯」(a bit stalled)，最終若要達成協議，很可能需要川普和習近平直接參與，「我相信川普總統和習主席可能會在某個時候通話」。

5月日內瓦會談僅取得90天美中關稅暫免，實質性突破極不可能，美方除了重定關稅之外，還要在新協議中，加入「打開中國市場」的條件；中方小心應對，避而不提。此外，北京還密切關注，美國與各國重要貿易夥伴的關稅談判中，「加入涉中條款」，要求限制對中國的貿易往來，進一步增加美中談判的困難。

就目前情況研判，川習會6月已不可能，下半年可能在年底11月的南非G20峰會，或是南韓亞太經合會峰會的場邊峰會。但這個時間對川普的2026期中選舉布局太晚，所以可能盡快同意規畫川普訪問中國。如此一來，美中勢必在90天內要達成初步協議，才趕得及赴北京簽字。