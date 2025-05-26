蘋果手機被徵稅 成也中國敗也中國

川普 23日威脅說，要對歐盟徵關稅 50%，又說要對在美出售的iPhone徵稅25%。對歐盟來說，川普對中、俄、伊朗和哈瑪斯的威脅，最終都以「退卻」收場，「紙老虎」模式顯然可見，所以歐盟對川普的威脅不見驚，但對蘋果，由於生產線被困於中國，就算加快移往印度 ，大部分零組件仍留在大陸，所以難免有在美中「新冷戰」中難逃劫數之感。

川普對中國發動關稅戰，蘋果的處境變得愈加困難。執行長庫克本月初表示，已將半數在美國出售的iPhone從中國移到印度；金融時報上月底揭露，蘋果計畫在2026年底前將全部在美出售的iPhone生產線移到印度。本月初，川普曾公開說庫克「有點小問題」，庫克急切推行印度計畫，顯然被川普盯上了，所以23日終於說，要對蘋果徴25%關稅，目的是要阻止生產線繼續移到印度。

川普「讓美國偉大」的重要目標是，利用關稅逼使美國公司將製造業帶回美國。蘋果是全美最大公司之一，大部分美國人使用的都是iPhone，因此蘋果成了製造業外移的最大象徵；如果川普要製造業回美，首先就要蘋果就範，將生產線移回美國。至於華爾街和經濟學家對他的批評，說製造業回美只是不切實際的空想，川普顯然不予理會。

川普的關稅戰，應該還有一個更大的戰略。川普2.0的特徵是吸引投資，用來幫助製造業，包括川普親自宣布的「星門計畫」(投資5000億，興建20座AI資料中心)、台積電繼續投資1000億，在亞利桑納設廠(總投資額1650億)、蘋果承諾未來四年在美投資5000億等。在川普的設想中，中國崛起的主要原因，是中國成為「世界工廠」，美國製造業復興，將有助於削弱中國世界工廠的地位。

1990年代中期，蘋果曾處於破產邊緣，成為美國首家把生產外移的企業；2003年和2007年蘋果產品iPod和iPhone暢銷全球，承包商富士康隨之崛起，蘋果因此能夠利用廉價勞動力，創造巨大財富，這是蘋果能夠成為全美第一家市值突破1兆、破2兆和破3兆的公司。蘋果的「中國夢」得以實現。

習近平上台後追求中國成為科技大國，蘋果在此也扮演了重要角色。蘋果在矽谷設計暢銷全球的產品，把製造交給富士康落實；在過程中，蘋果訓練了中國大量技術工人、工程師和管理人員；更重要的是，中國掌握了蘋果把科技設計逐步落實為產品的過程，特別是喬布斯要求完美的生產文化，不少研究都指出，這是中國科技業興起不可缺少的因素。

庫克2011年開始掌舵，進一步推動生產外移，並且建立在中國的數百個供應商的供應鏈。為求更大發展，蘋果討好中國政府，不斷在技術轉移上讓步，還開始對中國大量投資，例如2016年蘋果承諾未來五年投資2750億元。

然而到了川普2.0，美中爆發關稅大戰，此時蘋果的生產線已無法與大陸分割，就算庫克的印度計畫推行，也只能是個長期計畫，可能要十年才能完成。更大的困難是，就算生產線移到印度，但數百個零組件的供應商，大部分仍留在中國，零組件仍要由中國運到印度，成本就會大大增加。至此，蘋果要逃出中國，已逃不了。

關稅大戰方興未艾，蘋果進退兩難；川普要蘋果回家，中國不讓蘋果離開，蘋果何去何從？印度22日公布，富士康在印度再投資15億美元，設立一個重要的零件廠，顯示庫克繼續推進印度計畫，不因川普的威脅而退縮，或者，繼續推進印度計畫，是蘋果「不把雞蛋放在同一籃子裡」的唯一辦法。

不過，如果川普敢強徵25%關稅，蘋果被迫提高iPhone在美售價，每支將高達3500元，令全美數千萬iPhone使用者勢必把矛頭指向川普，對他的期中選舉不利，這樣或可逼使川普對徵稅三思。