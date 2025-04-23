習近平想讓美國為中國經濟揹鍋

美中貿易談判遲遲未有進展，影響全球股市、債市和經濟前景。川普 公開表達擔憂美國經濟受關稅 影響，民眾不敢消費，關稅不再上調，他自信美中三至四周內可達成談判協議，安撫市場情緒。反觀習近平毫不示弱，利用民族主義想結合越南、馬來西亞、柬埔寨抗衡美國，把中國經濟衰退原因甩鍋給美國；中共 更換國際貿易談判代表，由李成鋼取代王受文後，對美鷹派能否續占上風，近日就可看到結果。

川普口頭不斷強調，跟習主席是好朋友、習是非常聰明的人，還說某些國家領導人要來跟他討好要求談判，他點名要和習近平親自談。川、習在本國人民面前都極要面子，在中共「中國人民不吃這一套」口徑下，川普的態度讓習不敢來，也拒絕通電話，僵局持續。川普想讓選民知道，是習拒絕談判；而中共黨媒也把所有責任都推給美國，但怕川普發飆，不直接點名川普。

川普非常在乎中國芬太尼原料輸美，中共不費吹灰之力就能查緝幾家工廠，關閉原料生產，讓川普有下台階，先免除20%因芬太尼而增加的關稅，開啟中美談判大門，中共卻拒絕做，讓人費解。北京堅稱「美帝亡我之心不死」，川普會得寸進尺，習採納鷹派戰狼如外交部長王毅等人建議，強硬對抗美國。

中國對美國貨徵125%關稅，限制七種稀土出口美國，將28家美企列入管制出口清單，拒絕波音10架737 Max客機交付，習當局想把近年中國經濟下滑、房地產暴雷、民眾財富縮水、逾2000萬青年失業、工廠大面積倒閉等責任，一概推給美國，藉危機轉移民間瀕臨爆發的不滿中共情緒。習強硬對抗美國、解放軍在台海無通告軍演，都做給百姓看，使川普的關稅戰更像「送習近平大禮」。

川、習玩誰先眨眼的膽小鬼遊戲，川普眼見股市狂跌，美元地位、美債都出現不良信號，經濟可能衰退，反對關稅聲浪升高，民眾根本不管關稅戰背後的謀略多偉大，讓川普也急了。延緩90天實施關稅，手機、電腦、半導體等暫豁免關稅，通膨可能再創7%歷史新高，一旦成真，明年國會期中選舉共和黨可能慘敗，如失去眾院控制權，川普成跛鴨，推翻全球貿易秩序、重建美國優勢的MAGA泡湯，川普四年任期就提前宣告作廢，北京或許看到川普軟肋，所以強硬對抗。

川普想扭轉美中貿易逆差，能否擺脫對中國製造的依賴，問題很大。連紐約川普大廈紀念品店鋪，川普MAGA紅色棒球帽、馬克杯等，依舊是中國製造，現在不得不貼上標籤遮擋Made in China的尷尬。美國不進口中國貨，東南亞、印度或中南美製造很難填補空白；但數量龐大的中國貨失去美國市場，中國經濟必然雪上加霜，更加崩潰。

中國持有美國國債從2011年的1.3兆美元，今年已減至約7600億美元，北京如拋售美債，難找到年利率約4-5%的外匯儲備工具，拋售的美債很快會被美國民間和各國吸收，中國反將自傷。而美國2010年就知稀土被中國壟斷全球90%市場，十幾年來毫無建樹改善，如今智能手機、噴射引擎、導彈和F-35、F-47等先進戰機等都依賴稀土，被中國拿捏手中，與疫情期間發現美國用藥大部分靠中國、印度製造一樣，兩黨政府都無作為，聽任涉及國家安全的產業被外國操縱。

川普手握金融等武器，也可下令飛機發動機和零組件等禁止出口中國，讓中國自產C919或C939等客機停擺。美中各有長短，兩國都懼怕脫鉤，都付不起與對方決裂的代價。所幸美中開始接觸了，如果三至四周內有結果，全球會鬆一口氣，這是考驗中國實力能否挑戰美國霸權，或中國崛起真假的第一場大考，美中要走出爭鬥漩渦，言之過早。