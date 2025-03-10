黃金時代言猶在耳 川普經濟亮紅燈

川普 1月20日就職時說，他的政策可讓美國強大，可創造一個「黃金時代」；本月4日他到國會發表演說，又說他的關稅 政策，可讓美國強大。但是1月20日到現在，只過了六周，就開始被現實打臉，證實他一廂情願的政策與事實不符，最新的經濟數據更顯示，他的關稅政策「大錯特錯」。

美國政府7日公布的2月就業報告，顯示新增工作只有15萬1000個，比預期的17萬個少；更重要的是，今年頭兩個月的新增工作比去年12月的32萬3000個都大幅減少，反映出今年形勢出現重大轉變，由去年的強勁變為今年的疲弱。就業報告還顯示，美國雇主2月計畫裁員17萬2000人，比去年同期增103%，是2009年以來最高。數據又顯示，馬斯克的「政府效率部」大裁聯邦雇員，加上科技業裁員，共達6萬2000人，顯示川普政策重挫美國就業市場。今年頭兩個月每周新領失業金人數，平均增至25萬人；企業減少招聘，失業者被裁後難以找到工作。

去年11月大選前，23名諾貝爾經濟獎得主都說，川普的經濟政策對美國不利，特別是關稅政策必將導致物價上升。零售業上周預測，由於美國依賴墨西哥農產品，現在川普要向墨徵稅，食物和蔬菜價格將在「數天內上漲」；美國汽車製造業的供應鏈大部分設在加拿大和墨西哥，川普向兩國徵稅，供應鏈一旦受阻，北美生產和組裝的汽車每輛將漲價9000元。

就業和消費是美國兩大經濟支柱，今年1月全美零售跌0.5%，是四年來最大跌幅；2月的消費持續低迷，密西根大學公布的消費信心指數大跌，是2023年以來最低。過去數年，美國選民最不滿高物價，民主黨因此大選失利，現在「川普關稅」逼使物價上漲，美國家庭只能減少消費，直接影響到經濟。

今年1月的全美房屋銷售大跌，是2001年以來最低。目前30年固定利率房貸高達7%，嚴重影響銷售，在這種情況下，聯準會 理應降息，推動房市，但聯準會主席鮑爾6日說，川普的經濟政策不明朗，聯準會無法決定是否降息和何時降息。目前聯邦基準利率仍維持在4.25%至4.5%的高水平，離開聯準會的2%目標仍然很遠。

股市近日大跌，嚴重影響家庭消費和企業投資。川普去年當選後，股市大漲，但到了2月關稅政策出籠，投資者開始擔心通膨，股市開始大跌，至今已將11月5日之後的「川普漲幅」一筆勾銷，總共蒸發了市值3兆元。最熱門的AI股NVIDIA(輝達，另譯英偉達)，年初漲至最高點，市值升至3.6兆；到本月7日，跌至只有107元，市值2.6兆，足足減少了1兆元。馬斯克的特斯拉，川普當選後大漲，每股漲至488元，市值1.6兆，但之後大跌，到本月7日，只剩262元，市值減少了8000億。

由於消費信心、股市、房市、物價和就業不約而同大跌，與川普當選前的經濟強勁出現巨大差別，因此華爾街開始擔心，經濟將會出現衰退。著名投資家亞德尼(Ed Yardeni)6日說，川普不但造成美中貿易戰，還一手製造了美加貿易戰和美墨貿易戰，導致美國經濟衰退的機率增至35%。美國去年第四季的GDP增長為2.3%，聯準會GDP預測顯示，今年第一季將在2.3%的水平上萎縮1.5%。

川普深信，關稅可讓美國強大，可將製造業從外國帶回美國，更可為美國創造收入，但從1月、2月這兩個月的數據看，證明他只是一廂情願，在事實面前，幻覺只能被粉碎。川普說「關稅」美麗，因此新的關稅將陸續會來，除了對中國加徵的20%、對墨加兩國的25%，還會有汽車、鋼鋁和晶片等關稅，更嚴重的將是「對等關稅」，這是川普對所有向美國產品徵稅的國家課以相同的對等稅率；單是這項對等關稅，一旦實施，「牛津經濟研究院」估計，美國的GDP將會損失3%，那就毫無疑問，把美國經濟推入衰退。