川普上任前 美國瀰漫改革氣氛

川普 即將重返白宮執政,美國掀起數十年罕見的期待變革風潮,無論支持或反對川普的民眾,都在等待川普將如何變革。沒有人會反對厲行法治、讓美國振興再度偉大,川普有些政策也獲反對者支持,但怎麼做才不流於競選口號?川普一再稱加拿大是美國第51州、總理杜魯多是「州長」,要向丹麥強購格陵蘭,收回巴拿馬運河,國際輿論譁然,日本、台灣提防川普聲音高漲,北約盟國紛紛自求多福,對美國不是好事。

歐巴馬執政後宣稱「改變」(Change We Can Believe In),讓自由派深信美國已永久形成民主黨主政大潮,共和黨 從此邊緣化。沒想到正是全球化讓美國製造業空洞化、歐巴馬的歐記健保等變革和拜登執政無能和放縱,為保守勢力席捲美國和川普再起奠定根基,如今共和黨完全執政,川普迎來最好的機會改變美國。

紐約時報感嘆,川普的「民粹保守風潮」扭轉美國方向,共和黨成了勞動階層和傳統家庭觀念的代言人,很多年輕世代、非裔、西裔成為共和黨鐵桿選民,美國迎來二戰後最大變化,民主黨被邊緣化,迄今無所適從。

美國人期待川普帶來變革,樂觀氣氛濃烈。華爾街期待川普2.0政策帶動經濟和股市向上,保守派期待整頓法律秩序,驅逐非法移民,維護邊境安全,改善治安,制止濫發福利和政府開銷無限制擴張,修正LGBTQ權利過度膨脹等,讓美國恢復常態,川普成為讓美國再度偉大的最後希望。

但過度樂觀,卻不能一廂情願。川普帶領歷來最鷹派的班子組領導團隊,可能重蹈人事頻繁更迭覆轍。未上任內部不和已現,領導政府效率委員會的馬斯克 和拉馬斯瓦米,力主增加H1-B簽證名額,吸收外國人才,增進科技競爭力,與極右派看法衝突,幸獲川普力挺。馬斯克指川普鐵粉是「卑鄙的傻瓜」「必須徹底清除」;川粉則轟馬斯克的X平台極權審查言論,內部衝突可能讓改革之路充滿荊棘。

川普和被稱為「地下總統」的馬斯克,都是自我意識極強的人,外界並不看好兩人能長期共事。聯邦政府逮捕遣返逾1200萬非法移民,財政短絀和與地方政府潛藏衝突,許多MAGA政策都可能激化內部衝突,聯邦最高法院未必能順著川普意志,都使改革存在變數。

川普胡說濫言、唯我獨尊,不尊重友邦。威脅對加拿大、墨西哥貨物徵收關稅,有如撕毀美墨加協定(USMCA);稱加拿大是美國第51州、杜魯多是州長,要向丹麥強制收購格陵蘭,要回美國投資興建的巴拿馬運河,傳是川普MAGA宏圖的一部分。但無視國家主權和國際秩序,只展現強權恣意任性,難獲國際認同,除非發動戰爭,根本難實現。

川普以美國利益為唯一考量、自認「海湖莊園是宇宙中心」,狂妄心態破壞美國的最大資產─與歐亞盟友關係。如減少援助烏克蘭,將影響美國與北約團結,進而拖累俄烏戰爭和中東亂局,使戰略重心轉移東亞對付最大對手中國的規畫延宕。

有評論指美國二戰後能成世界領袖,未報復德日義軸心國,反而藉馬歇爾計畫投注巨金協助歐洲振興,用發展經濟、建立民主制度等幫德日重建,因此擄獲德日和歐洲各國民心。蘇聯解體後,大多數加盟共和國棄俄投入西方懷抱,都是美國展現尊重、包容、宏觀等大智慧的結果,如今川普反其道而行,令人為美國和世界擔憂。

日本外相訪北京、日本開放或延長中國人簽證,似在修復與中國關係;台灣提防川普出賣的聲音升高,歐盟和英國試探向中國伸橄欖枝,都未必與美國同調,美國盟友兩頭下注,讓北京看到危機中的轉機,都因川普而起。多數選民決定讓川普回鍋執政改革美國,川普必須避免上述負面效應,否則對美國不是福,而是禍。