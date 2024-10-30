選民準備好再讓川普領導嗎

川普 言行乖張、招式老套，常有自毀或讓人難忍受的言行，共和黨內不少人也排拒他。100多位美國歷史學者評價，川普是史上46位總統中最差的，排名墊底；川普前白宮幕僚長凱利說，川普符合法西斯的定義，前國安顧問波頓公開說川普不適任總統，但近半數選民卻死忠堅定不移支持川普，民調專家、華爾街和金融業或賭盤都看好川普再贏回白宮大位，箇中究竟什麼原因？

有不少評論指美國選民素質不夠，川普希特勒式的民粹言論這麼容易吸引選民，民調指川普支持者偏重鄉村地區、高中以下學歷選民，即所謂「紅脖子」，他的副手范斯更以紅脖子代言人而自豪。但觀察美國大選必須用「三稜鏡」多角度觀察，不同角度有不同體會和答案，川普復出如成功重返白宮，主流政壇忽略的異數再發力，2016年如此，2024年可能歷史重演。

川普為什麼倒吃甘蔗，可能擊敗賀錦麗 ，有多重原因。一，共和黨傳統選民，即死忠的福音派基督徒是川普的基本盤，80%白人福音派基督徒票投川普，不在意他常貶抑甚至性騷擾婦女，以及法律、財務方面黑歷史。川普艷星封口費案34項重罪被定罪，都動搖不了基本票源，選民認為所有訴訟都是政治追殺報復。

二，中間立場或高知識選民挺川普，很多人願忍受川普的政治表演，刻意裝懵，只要他重回白宮幫自己實現政治目標，並非愚蠢到被川普騙了。這些選民抱「遠大理想」而忍受川普離經叛道，想糾正民主黨偏左走得太遠的政策，讓美國恢復常態就是再度偉大，寧願看川普的「好」，忽略他的「壞」，「永不支持川普」(Never-Trumper)對這批選民不管用，他們要白宮換人換黨，即使川普執政各方面未必真的能變好，和歐巴馬2008年倡議「改變」(Change, We Can Believe It.)是相同道理。

三，川普少談政見和政策，更喜歡脫口秀式隨興發揮。專家說，川普用詞表達方式相當於小學三年級程度，用淺顯、煽動內容，夾雜幽默、諷刺和運用謠言(例如拜登政府放2000萬非法移民 進美國、海地非法移民吃猫狗等)，演講以駡賀錦麗和拜登為主，擺明是異類政客，卻能與群眾共鳴。

川普曾長期主持電視節目「誰是接班人」(The Apprentice)，深諳如何吸引觀眾。他的政治秀常荒腔走板，知識分子尤其自由派深惡痛絕，川粉們卻極欣賞。拜登四年任期都快結束，迄今許多川粉還相信總統大位是偷來的，就是川普洗腦的力量，就像希特勒的宣傳大將戈培爾所說：「謊言只要重覆100遍，就變成真理」。

四，川普如當選，歐亞民主國家會嘲笑美國，但美國選民有他們的道理，不爽民主黨和拜登政策，造成數十年來最嚴重通膨，簡單說就是錢的問題，雞蛋漲一倍、汽車貸款利率漲50%、餐館價格翻近倍，賀錦麗拚命想和拜登切割，但逾六成民眾相信川普更能處理好經濟問題，民主黨對企業高稅率、高監管，卻縱容非法吃福利和非法移民等，希望川普上台能糾正和帶動改變。

五，部分老白人認為歐巴馬出任八年總統夠了，難接受少數族裔女總統，民主黨在非裔、西裔中的絕對優勢被川普攻下小部分，包括華人，是川普的正數；但川普流失共和黨傳統選民、年輕Z世代選民多數支持賀錦麗，成川普的負數，正負相抵將決定川普成敗。媒體和民主黨唱衰賀錦麗，是哀兵姿態意圖催票，還是賀真的已勢不可為，仍是未知數。

下周二無論「陰暗狂野的川普」或「虛假無能的賀錦麗」當選，都將創歷史紀錄，反對他或她的選民都須接受，天並沒有塌下來，美國還是美國，升斗小民日子還得正常過，期望任一方不要提前片面宣布當選引發風暴，再次傷害美國，使歷史性的大選能和平落幕。