走出拜登陰影 賀錦麗的外交政策

很多人都忘了，作為副總統，賀錦麗 出國訪問的次數已達17次，雖然有這麼多的國際經驗，但是必須承認的是，賀錦麗並不以外交政策見長，她的出訪與發言，也不反映出自己的外交理念，而是受白宮主導的，而拜登 當初選擇她的時候，是以她的族裔代表性，以及國內政策為主要考慮，這也因為拜登從聯邦參院開始，累積有50年以上的外交政策經驗，無需另一位外交政策專家。

所以她在未來剩下90天的競選期間，以及選上後的執政初期，對於拜登的外交政策，不會、也不敢更動，一定是「拜規賀隨」，但是外交政策就像任何政策一樣，都會隨著外部環境的變化，以及執行者的不同，而會改變。

首先，以她在副總統的身分發言，作為研究的依據，往往未必準確，尤其當初在整體外交政策中，她往往被推出來做為強硬政策的代表，同時保留總統可以轉圜的餘地。

共和黨批評她在外交政策上一無是處，其實是非戰之罪，她被派去處理邊界無證移民的事務，基本上，這與美國的毒品走私一樣，都是無解的難題，表面雖然看起來，問題出在國外，事實上根源都在美國國內，白宮派副總統擔任「邊界沙皇」，並不是期望她真能解決問題，而是顯示行政當局對此事的重視，就像歐巴馬任總統時派他的副總統拜登專責此事一樣。

她的外交政策與拜登應該差別不太大，包括繼續堅定支持烏克蘭，維持對北約的承諾，對抗俄羅斯的侵略，繼續與中國維持競爭而非衝突的關係等等，她一旦當選後，俄羅斯與中國必定會測試她的決心與底線，她也不能夠退讓或顯示遲疑。

在過去的發言紀錄中，賀錦麗追隨拜登步伐，會持續對台灣的支持，她曾於2022年參加宏都拉斯總統就職時，與時任副總統的現任總統賴清德碰面，她也將延續拜登強化盟邦日本、韓國及區域國家對抗中國的戰略。

但至少會有三點差異；首先，她的風格會不一樣，更凸顯女性的溫柔形象，在用詞上，與過去強調美國利益與強硬作風很不一樣，她的思考理路不同於拜登，但與前總統歐巴馬類似，會是社會關懷的律師，更關切婦女與兒童的處境，尤其注意人權問題，她對加薩就以「人道慘劇」來稱呼。

其次，她所用的人也會不同；誠然美國不像中國的金字塔極權體制，由一個人說了算，但是賀錦麗絕對不是傀儡，聽由拜登留下來的國安團隊操盤；拜登的外交幕僚跟隨他很久，國務卿布林肯與國安顧問蘇利文是他主要的哼哈二將，與拜登有多年的默契，可是與賀錦麗並沒有這麼長久的工作關係，未來賀錦麗選上後，也許暫時會留任，但短暫時間後，應該就會換上賀錦麗自己的人。

美國俗諺「serve at the pleasure of the President」，總統可以隨時、無需任何理由要求下屬遞辭呈，拜登的國安團隊心中也有數，未來當家的人不同，政策自然會不同。

第三，賀錦麗是加州民主黨 人，換句話說，是黨內的自由左派，這與拜登的中間派的意識形態不同，雖然此刻為了選票、也為了團結，會往中間移動，但是她仍然比較接近自由派的想法，日前她在成為民主黨事實上的總統提名人之後，與以色列總理內唐亞胡會談，就展現了她在外交政策上的獨立性。她對加薩局勢表達「嚴重關切」，強調不能對苦難麻木，這與拜登政府避免公開批評以色列的做法形成對比。

此舉被視為回應民主黨內部的批評，特別是來自非洲裔等少數族裔和年輕選民的不滿，然而，這種立場轉變也帶來風險，內唐亞胡據報導對賀錦麗的態度感到「震驚」。如果她成為總統，美國外交可能會更注重人權和人道主義，這可能影響美國在諸如烏克蘭衝突、台海局勢等重大國際問題上的立場。

她對副手的選擇，也反映了這方面的關切，由於原本熱門人選賓州州長夏皮洛，學生時代曾經是激進的猶太復國主義者，本月下旬芝加哥舉行的民主黨提名大會時，會引發對賀錦麗/夏皮洛的不滿，所以棄夏皮洛，而選擇了安全牌明尼蘇達州州長華茲。

賀錦麗正在努力塑造自己獨特的外交政策主張，雖然大部分承繼拜登的政策，但在經濟、氣候變化和社會公平等問題上，希望能有自己的新政策倡議，與川普的立場形成鮮明對比，同時希望能逐步走出拜登的陰影。