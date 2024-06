解放軍少將喊話烏克蘭 國內外翻車

解放軍國防大學防務學院院長徐輝少將日前參加新加坡香格里拉論壇,質疑烏克蘭 人為何而戰,「你人都沒有了,澤倫斯基應該仔細想想,戰爭對烏克蘭、對歐洲和對世界意味著什麼?」言下之意,烏軍應早日投降、結束戰爭。這番說詞令國際譁然,中國大陸輿論場也翻車,中共 急忙刪文、刪跟帖,以遮掩將領在國際場合出醜的怪異言論。

解放軍將領常有出格發言,內容給人缺乏同情心、同理心和違背人類文明價值等觀感。到底是求政治正確,想討好領導人,以求仕途晉升,抑或中共體制內習於政治正確掛帥,將領素質如此,讓人聞言歎息。

國際間普遍對俄羅斯侵略烏克蘭反感、援烏抗俄為主流氛圍下,徐輝在國際場合這樣說,更難洗刷中共鼓勵侵略、脫離文明的觀感。他和解放軍少將朱成虎2005年放言說,美國如膽敢阻止大陸武統台灣,中國寧可犧牲西安以東全部城市的人口,也要和美國打核戰,摧毀美國西岸200多個城市,都讓外人感覺魯莽突兀。

徐輝是現任國防大學防務學院院長,而說出中國願犧牲逾10億人民和美國打核戰的朱成虎,19年前是國防大學戰爭學院院長,職務雷同,口徑類似。朱成虎當年在海內外引發批評聲浪,餘波迄今猶在,而中共網管這次很快刪除徐輝言論,包括新聞後的民眾惡評,想政治止損。

徐輝說,「我想奉勸澤倫斯基,要考慮烏克蘭人民的生命價值,他在為什麼而戰,要搞清楚。美國總統拜登 說過一句話讓我感到很恐怖,他說會支持烏克蘭戰鬥到最後一個烏克蘭人,如果是戰鬥到最後一個烏克蘭人,烏克蘭人在為什麼而戰呢,你人都沒有了。他(拜登)不是戰鬥到最後一個美國人來支持烏克蘭,他是給烏克蘭賣彈藥,支持烏克蘭打仗,最後打到哪怕最後一個人,他來賣彈藥,這是很恐怖的言論。澤倫斯基應該仔細想一想這句話,對烏克蘭意味著什麽?對世界意味著什麽?對歐洲意味著什麽?」

徐輝扭曲拜登談話。拜登是說,「只要還有一個烏克蘭人在抵抗俄羅斯侵略,美國就全力支持他們抵抗到底」(As long as there is a single UKrainian fighting against Russian aggression, the United States will fully support it.),大陸媒體卻扭曲翻譯成「美國會支持烏克蘭戰鬥到最後一個烏克蘭人」,用此證明美國殘忍、不顧烏克蘭人民死活,其實兩句話本意有很大不同,中共卻陷入反美氛圍而扭曲它。

大陸網友跟帖說,一個國家被侵略,抵抗反而錯了,什麼才是對?這種說法放在中國抗日戰爭時期是妥妥的漢奸投降言論。中國人為抵抗侵略前仆後繼,寧死不屈,烏克蘭人為什麼不可以?中國支持侵略方,要烏克蘭人放棄抵抗,歷史上飽受侵略的中國更應理解被侵略的悲哀,如今不伸援手、不譴責俄羅斯,反而指責烏克蘭反抗入侵,這是落井下石、顛倒是非。

美國和北約指控北京暗援俄羅斯,徐輝表態無異露了中國的底,反映解放軍領導的觀念與國際脫節嚴重。習近平常鼓吹中國是世界和平維護者,將領卻在國際場合妄言放棄抵抗、勸降烏克蘭人,國內外都翻車並不意外。

外界對中國支持侵略、違反人類文明的印象,加深美國和西方不信任感。中國卻甩鍋給美國,說美歐怕中國崛起而孤立打壓中國,卻不知自己的民族主義戰狼行徑,是支持侵略風向的源頭,也鼓勵許多人民扮演戰狼。

著名戰狼除了徐輝、朱成虎與外交部多名發言人,旅美老戰狼李毅也曾主張武統台灣不惜用核彈「殺光台灣人,留島不留人」,「內地死一半人,還有7億人,小菜一碟」;「新冠疫情中國只死4000多人,等於沒死人嘛」。他去年說,台灣問題再拖下去是民族和國家的恥辱,問題不能解決就換黨換人,因此被下架,如今他自曝人在廣東,薪水被停發,靠年邁母親接濟。

北京暗挺普亭侵略,以巴衝突中挺巴勒斯坦,讓人感覺站在恐怖組織哈瑪斯一邊,中共將領們言論常太重視政治正確而寧左勿右,愛國反而成害國,進退失據,徒留世人笑柄。