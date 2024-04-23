中國靠低價打敗全球 美國難反制

中國靠低價「打敗」全球，Made in China產品遍布全世界，價格壓倒各國競爭者，中國軍備製造成本、電動車 和民生用品都全方位體現低價；電動車傾銷歐洲和拉美，特斯拉 CEO馬斯克坦言，如非關稅 壁壘，中國電動車可摧毀所有競爭對手；中國女裝業Shein席捲美歐、拼多多Tumu獲逾半數美國成人青睞，最重要利器都是超低價，品質好壞是另一回事。

此刻美國製造業回流與重建如火如荼，預期的經濟衰退未出現，美國經濟不是軟著陸或硬著陸，而是不著陸低空飛翔。2023年美國經濟成長率2.5%，就業強勁成長、工資漲幅穩定、通膨放緩中。2023年美國製造業投資規模已達2010年平均值三倍，有評估認為，2025年將有84%美國企業部分或全部回流製造業務，美國製造業新超級周期快來了，實現美國振興，可能意味美中經貿關係大拆解，擺脫對中國貨的依賴。

無論拜登連任或川普上位，遏制中國的策略不會變。財長葉倫日前訪北京，警告中國勿輸出過剩產能，就是針對中國低價競爭；拜登政府上周宣布將提高中國輸美鋼鐵和鋁產品關稅三倍，稅率可能達25%，並對中國海運、物流和造船業展開301條款調查。中國指「充斥大量不實指責，錯上加錯」，但美國鐵了心，表面說美中不脫鉤，卻極力要擺脫對中國製造，用美國製造和墨西哥、越南和印度等國家產品填補空缺。

中國則想方設法想破解美國策略，最大利器在低價優勢，帶給美國製造業莫大壓力；此刻中國，無論靠基建、外貿和房地產三駕馬車拉動經濟，或靠出口、消費、投資作為支撐經濟，三大火車頭至少兩個熄火，只剩出口外貿優勢，卻面臨美歐抵制。

中國靠低價打價格戰，一直用殺價競爭搶占全球市場，無論家電、手機或成衣、建材、太陽能板、電動車到鋼鐵、鋁等，國內外都擅長殺價競爭，中國「換道超車」用低價競爭，電動車就是實例。

習近平強調「新質生產力」，政府補貼使舉國投入造電動車，最高時中國擁有上萬家電動車產業，最便宜電動車僅售3.88萬人民幣(約5300美元)；特斯拉Model 3在中國售價22.99萬人民幣(約3.18萬美元)，比美國售價低30%，而比亞迪類似配備電車僅售17.2萬人民幣，使比亞迪去年8月繼豐田、大眾與本田後，號稱是全球第四大車商。但中國電動車利潤僅有特斯拉五分之一，員工待遇福利更只有特斯拉20分之一，每賣一輛電動車賠數千美元，甚至賣一輛賠一輛，全靠政府補貼支撐。

中國有低廉勞動力，國民勤奮，是產品競爭力輾壓全球主因之一，但一窩蜂搞某個產業，建立龐大供應鏈，輔以山寨抄襲，打趴全球競爭者，極易造成產能過剩，必須低價傾銷，賺取外匯以對外採購石油、天然氣和礦砂等原物料，都是中國經濟的軟肋。

美國阻擋中國電動車輸美，封堵中國想在墨西哥建廠、無關稅輸入美國；歐盟宣布對中國電動車拿政府補貼，展開反傾銷調查，消費者擔憂中國電動車品質不佳，如今歐洲多個港口停滿中國數萬輛滯銷的電動車。中國號稱電動車打敗美日歐、居全球第一，卻面臨抵制，前景不明。

中國電商拼多多Temu自2022年9月上線，同樣靠超低價和琳琅滿目商品席捲歐美，去年3月App下載率全美第一，每月有1.52億美國人使用，超越Amazon和沃爾瑪，威脅美國電商生存，即使貨品品質低劣被詬病，對市場秩序破壞力不容小覷。女裝業者Shein在2021年登陸美國，採消費者訂購再下單，每天上千種廉價新款服裝上市，價格不到Zara、H&M等品牌一半，一樣橫掃歐美市場。

中國軍備如造艦、導彈等也低價見長，造船業報價比15年前報價低30%，2023年拿下全球80%訂單，軍艦下水速度被喻為「下餃子」。美海軍原有13家造船廠，如今只剩4家，而中國有75家大型造船廠、20家可造軍艦。美國造艦成本天價，中國造價僅有美國四分之一。華爾街日報說，中國造船能力是美國200倍。一旦美中開戰，美國如何克服劣勢，即使軍艦品質戰力和價格是兩碼事，卻讓美軍充滿壓力。

美國力圖壓制中國以產能和低價為武器，想用關稅、外交施壓等逆轉世界分工體系，或許只能讓中國減速，無法封堵中國對全球競爭，是美國難以克服的鴻溝，也是中國的最大優勢。