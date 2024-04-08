哈佛教授北京行 追問修昔底德陷阱

哈佛教授艾利森(Graham Allison)日前去了一趟北京，見了習近平 和王毅 ，向兩人提出「修昔底德陷阱」的問題。艾利森是哈佛政府學院教授，2017年出書「注定走向戰爭」(Destined For War)，提出修昔底德陷阱之說，其意是：歷史顯示，一個崛起的大國，幾乎沒有例外地，注定必與既有大國爆發戰爭。修昔底德是古希臘史學家，曾撰寫斯巴達挑戰雅典的戰爭。兩國「注定」走向戰爭，就如走向一個「陷阱」；崛起的中國，宣稱要統一台灣，不排除向台動武；美中關係近年又持續緊張，是否也注定與美國終有一戰？

據哈佛校園報「哈佛紅」2日的報導，艾利森的北京行共九天，27日與20多名美國商界領袖和學者一起見習近平，習在會談時回答了不少「尖銳」問題，包括了艾利森的提問；會見習的前一天，即26日，先與外交部長王毅見面，進行了一對一的對話，談論的正是修昔底德陷阱。

王毅對修昔底德陷阱之說的反應，顯然是北京的立場，即認為：美中關係應以合作為基礎，兩國沒有必要對抗，維持良好關係對兩國都有好處。習近平去年10月會見美國參院多數黨領袖舒默時，就說過修昔底德陷阱沒有必然性，兩國應多談合作，少談競爭和對抗。

據哈佛文理研究所4日刊出的一篇艾利森訪問，他3月27日和其他美國商界領袖與習見面時，向習提出美中兩國該如何避免爆發衝突？習回答說，國與國之間，少不了出現分歧，就像家庭一樣，家人與家人之間，也會有分歧；重要的是，不要把分歧擴大，應把注意力放在「求同存異」之上，即在相同處上謀求合作，這是北京外交談判向來的觀點。

見過習和王毅之後，艾利森對修昔底德陷阱有沒有新的想法？至少有三點。第一，艾利森沒有改變想法，仍認為，崛起大國絕少例外地與原有大國爆發戰爭，他列出自15世紀以來的19次歷史例子，其中15次都以戰爭收場，只有四次沒有爆發戰爭。其中包括了19世紀末和20世紀初的日本崛起，與中國爆發中日甲午之戰和日俄戰爭，以及第一次世界大戰和第二次世界大戰，都是德國崛起，與英法俄爆發戰爭。至於1940年代至1980年代的美蘇「冷戰」，幸好沒有演變成「熱戰」。

第二，研究修昔底德陷阱的重點，不在宿命論的注定戰爭，更重要的是，在大國崛起注定挑戰原有大國的情況下，如何能夠避免戰爭。艾利森說，他寫書和這次向習提問，目的都是尋找避免戰爭的方法，也就是美中如何能夠避免戰爭，不因台灣問題而爆發戰爭，也不因關係惡化而走上戰爭之路。

第三，他反思美中兩國自2018年貿易戰以來的緊張關係，以及這次北京行所得，形成了一個他認為很重要的外交概念「和平競爭」(peaceful competition)。既然美中少不了競爭，那麼最重要的就是，把競爭控制好，不要讓競爭發展成為衝突和戰爭。怎樣才能管控好競爭？溝通和對話是少不了的，因此艾利森認為，去年11月的拜習舊金山峰會，以及日前習在北京與美國商界領袖對話，都是緩和關係的良好開端。

單從字面看，就知「和平競爭」說易行難，既要競爭，就難以和平，例如美中要進行AI和晶片 競爭，美國怎能放棄對中禁售先進晶片？中國也必然從各種渠道，取得先進晶片技術，以尋求自力更生的突破，其中充滿矛盾衝突，如何求同存異？

還有，習政權的戰略目標顯然有二，一是長期目標，二是短期目標；長期目標是推翻由美國主導了70年的國際自由秩序，證據是2022年2月4日北京與普亭簽訂的「中俄戰略夥伴協議」，中俄聯手改寫全球秩序。至於短期目標，則是中國疫後經濟無法反彈，經濟下滑，房地產泡沫破滅，地方政府巨額負債，以及年輕人的超高失業率，習政府因此不得不改變戰略，由之前的「戰狼外交」一變而成為「和談外交」，因為由「戰」變「和」，所以才有去年11月的拜習舊金山峰會、以及日前的習與美國商界領袖的投資會談。

習政權的長短期目標，可以並行不悖，長期目標並沒有隱藏，例如中俄交好，經濟支持俄侵烏戰爭，中又與俄、伊朗和北韓結盟，目標瞄準西方民主陣營。至於短期對美緩和關係，以及藉此拉投資救經濟的目標，隨時可在經濟好轉時而變化。