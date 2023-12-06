華爾街聯手媒體 能否讓拜、川棄選

美國媒體和華爾街近期相繼發聲，想鼓動輿論，逼拜登 、川普 退選，讓兩黨中生代接棒，能否見效，元月起多州初選將成風向標。繼學者專家提議後，摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)、避險基金經理人艾克曼(Bill Ackman)等人日前放話，指拜登和川普都太老，希望兩黨能支持拜、川之外的任何人參選。戴蒙點名支持前駐聯合國大使海理；艾克曼呼籲拜登讓賢，但企業名人和金主們能否改變兩位老人執著的心意，看來並不樂觀。

輿論和政治現實呈現的巨大落差：高達71%美國人希望拜登、川普都別再選了，白宮換新主人做做看。但拜登自信是能打敗川普的人，而川普的四大訴訟案雖常被法官作出不利裁定，但他藉訴訟造勢依舊擋不住。

川普在共和黨 內輾壓所有對手，獲約53%至58%支持，德桑提斯僅有16%，其他人選支持率都不到6%。參眾兩院，川普已獲逾13位共和黨參議員、82位眾議員力挺，黨內反川普者變少數。

各種民調和左右不同立場媒體，近期常見「不要拜登、也不要川普」的民調或言論；福斯新聞網11月30日黃金時段轉播佛州州長德桑提斯、加州州長紐森的「明星州長」辯論會，吸引500萬觀眾圍觀。兩位州長意在為2028年競選總統熱身，但也暗藏一旦拜登、川普戲劇化退選，即可取而代之的用意。

風向在變，向來挺川普、並跟隨川營指控2020年大選投票機舞弊的福斯新聞，為此賠償Dominion公司7.875億元和解，福斯的老闆梅鐸不再挺川普，他6月間曾探詢維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)參選總統意願，想找尋替代川普的人選。

包括華盛頓郵報專欄作家伊格納休斯等人撰文，指拜登81歲太老，副手賀錦麗支持度不到四成，拜登不應再選；歐巴馬的策士David Axelrod也說，拜登如錯估形勢繼續參選，利害關係太大。71%美國人希望拜登、川普退隱，讓中生代帶領美國走出困局，但就像台灣俗諺「蚊子叮牛角」，迄今難影響拜登或川普。

金主們能否影響大局？美國民主競選往往視募款多寡決定勝負，2020年拜登和川普分別募得5.2億元和4.8億元，主要用在關鍵州打電視廣告。拜登今年第二季募款7200萬元，幾乎是川普的兩倍，川普的官司使他陷入不利。第三季川普籌得2450萬，是德桑提斯的七倍，只是川普法律訴訟費支出達數千萬元，迄今難獲大戶捐款，也成頭疼問題。

據Axios、CNN和紐約時報等報導，共和黨大金主們都在等待川普以外的人選，有大金主私下很鄙視川普官司纏身，但對黨內其他人選也興致缺缺。保守派富豪科克兄弟(Charles and David Koch)創建的政治網已募7000萬元，將利用部分經費阻止川普贏得提名，而民主黨大金主如索羅斯(George Soros)等也誓言力阻川普贏得大選。

戴蒙和艾克曼表態，顯示華爾街立場漸明確化，但能否拗過基層選民，如死忠川粉對川普的支持，牽動拜登參選或棄選，最後哪種力量決定大局，未來數月發展很重要。

目前法院的多個判決，包括他即使被定罪，不致失去總統參選資格，最後如須由聯邦最高法院定奪，也有利川普，川粉不會因法院判決，而改變投川普一票的決心。雖然黨內不乏反川普聲音，但迄今難成氣候。

拜登的不利因素，包括民調輸給川普，尤其六個關鍵搖擺州五個被川普大幅超前，意味他已失去2020年擊敗川普的優勢。處理以哈衝突引發支持巴勒斯坦的進步派不滿，認為他並未阻止平民傷亡，可能流失部分支持。共和黨下周將在衆院發動彈劾拜登，無論可信度高低，拜登父子涉收受外國金錢，可能重傷拜登。民主黨人危機感加深，迄今卻無法逼退拜登。

兩位老人的戰爭「綁架」2024年大選，拜登不願成史上罕見只幹一任不競選連任的總統，民主黨中生代對戰川普，停留在理想中，無法突破。最後如仍是拜川對決，民主黨金主和選民只能「含淚」捐款或投票。由川普代表出征對共和黨是利是弊，美國能否再承受「破壞力強的川普」當選，確實都影響美國的興衰與升降。