台灣大選 候選人雙重國籍疑雲再起

民進黨副總統參選人蕭美琴。(記者劉柏均／攝影)

中國大陸介入台灣大選，但可能幫倒忙的事例愈來愈多。島內傳聞有里長組團赴大陸，受國台辦招待，並暗示支持特定候選人；近日再傳副總統候選人蕭美琴擁有美國、中華民國 雙重國籍，源頭和在X(過去推特)常以英文發貼文的「ShanghaiPanda」(上海熊貓)有關；柯文哲 的搭檔、新光集團第三代吳欣盈也被質疑仍擁美國籍，被檢舉後，中選會已請外交部協助查證。台灣大選抓「外國代理人」，曝露美台關係的糾葛複雜，除了查核和尊重事實，似不能汙名化所有雙重國籍的人。

蕭美琴的國籍遭質疑，其實是2002年的老話新炒，卻仍引起很多選民質疑。經查證，美國政府「聯邦公報」，2002年7月22日確曾公布放棄美國籍名單中有Bi-Khim Louise Hsiao，即蕭美琴英文姓名用台語羅馬拼音的Hsiao Bi-Khim，證實她已放棄美籍，當年才順利列入民進黨不分區立委，此後當選立委四次，2020年出任台北駐美代表，11月30日請辭參選。

蕭美琴出生於日本 神戶市，父親蕭清芬是台南人，曾任台南神學院院長，是深綠背景；母親Peggy Cooley是歐裔美國人，蕭美琴成歷來首位有外國血統的副總統候選人，她確實曾擁美國籍。在母親調教和回美國受教育下，她英語流利、沒有外國口音，如只耳聽她講英語，可能誤認她是純正美國人。她搭上美中關係惡化的順風車，使她駐美如魚得水，與美國政要溝通無礙，對增進台美關係有其貢獻和成績。

但中國社媒平台，包括ShanghaiPanda都說，蕭美琴「中文不會說」、「與美國官員有私情」，拿她的血統和身分作文章，質疑賴清德、蕭美琴組合「諂媚美國、出賣台灣利益」、是「美國代理人」等，但很多指摘不符事實，在台灣反而可能收到反效果。

台灣很多選民質疑蕭美琴有雙重國籍，呼籲國民黨拿它打文宣。包括一個退休外交官群組，也引用蕭美琴在2002年華視新聞的談話辯稱，如果放棄美籍，只有華僑護照，就無法取得日本、泰國、美國及許多歐洲申根國家簽證。美國在台協會官員也告知，放棄美籍又沒有台灣身分證字號及永久居留權護照，美國法律會把她當作無國籍人士，可能連在台灣居留都有問題，因此無法放棄美籍。

有人指責蕭的說法推卸責任、渾水摸魚，蔡政府讓美國人擔任中華民國駐美代表，本身就是錯誤，名不正，言不順，難道是在執行美國的外交政策？台灣選民，尤其藍營支持者，既寄望美國保護台灣安全，又痛恨雙重國籍者出任公職，2002年舊事已時過境遷，蕭已放棄美籍，拿它來攻擊蕭美琴，反映台灣社會複雜的情結。

雙重國籍很多國家都存在，只要本國法律不禁止雙重國籍，很多國家的政治人物、富商、中產階層和家屬熱中追求美國籍，以色列和台灣都是案例。台灣過去參選公職者發生過多次國籍風波，最著名案例是李煥的女兒、立委李慶安因擁美國籍，被註銷當選資格，並被判有罪，但二審時改判無罪定讞。

雙重國籍是國家的資產或負擔？1949年迄今，美國至少有逾百萬中華民國或台灣背景的移民，中華民國和美國法律都默許雙重國籍，美國政府更心知肚明，出入美境證照查驗給予方便。台灣很多人追求或羨慕擁有美國籍，又質疑雙重國籍「不忠」、「效忠美國等於背棄台灣」，顯露愛恨交織的矛盾情結。

美台關係歷史久遠且密切，共享民主、自由等普世價值，國家利益較一致，擁美台雙重國籍或許較不易因雙重效忠而出現矛盾。美國採全球課稅制，許多台灣富商被迫放棄美籍，以規避重稅或美台政府雙重課稅。但台灣有多少公職、名人擁有美籍？類似1988年中山科學院張憲義上校向美國通報台灣在祕密研製核武器，明顯是CIA的間諜，這類人有多少？美國政府自有一本密帳，而美籍或「前美籍」人士出任外國政府要職，可能是美國所願見。

歸化入美籍的門檻不低，放棄美籍同樣須經繁複程序，國稅局查核財產和有無欠稅費時最久，也是最主要關卡，2020年有逾5800名美國人獲准放棄美籍。台灣過去有人假裝放棄美籍，迴避質疑，後來又恢復美籍。柯文哲提名吳欣盈參選副總統，藍綠營都質疑她擁雙重國籍，她強硬聲明已放棄美籍，「這是我和美國政府的事」，拒絕公布棄籍證明，雙重國籍引來撻伐、人人喊打，讓僑胞不免唏噓感歎。