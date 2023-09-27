中共加速與美日台打軍備消耗戰

1991年底蘇聯解體，曾有評論認為，美國用軍備競賽拖垮蘇聯後，勒喉韁繩將投向中共 。30年過去，中共並未汲取蘇聯解體教訓，仍汲汲營營建軍，企圖成全球霸權，與美國抗衡。如今中國建設龐大艦隊，用機艦繞航台灣，開啟美中日台激烈軍備消耗戰。此舉將使哪個國家難以久撐，中共是否重蹈蘇聯解體覆轍，值得關注。

台北國防部近期不斷警告，解放軍 擾台次數劇增，僅9月17日到18日24小時內，即有103架次戰機擾台，創下單日出動戰機最高紀錄；其中包括運油-20加油機，猜測解放軍在演練空中加油，以應對台海戰爭。解放軍擾台多年，去年8月眾院議長裴洛西訪台後創新高，環台軍演出動91架次各型戰機，此後頻頻越過海峽中線恫嚇台灣。

台灣軍方統計，去年8月6日至9月11日解放軍連串演習，軍機擾台和穿越台海中線，總數達960架次、軍艦達247艘次，全年出動戰機1727架次，都創新高。解放軍增加擾台與操演攻台戰術、試探台軍反應、對抗美軍強化巡弋和偵察，和意圖威嚇台獨、影響明年1月台灣總統大選等有關。但專家評估，頻用機艦擾台代價也非常高。

一，戰機戰艦油耗和維修費高昂：中共從未公布擾台成本，依美方資料，共軍俄製Su30戰機每小時飛行花費2萬美元，尚不包括零件耗損和維修、飛行員疲乏等代價。中國媒體坦承，解放軍雙發戰機每小時飛行耗費幾十萬人民幣，每天動員數十架，成本以數千萬人民幣計。去年8月環台軍演，專家估計須額外花3、4億人民幣。戰艦更花錢，以054A型護衛艦為例，航行裝載油料1000噸，耗費450萬人民幣，艦隊每趟出航，開銷從千萬人民幣起跳，燒錢賺吆喝的代價高昂。

二，中國部分先進戰機發動機仍靠俄羅斯供應，國產軍用渦扇發動機過去壽命僅1000小時，目前雖有改良，但專家估計壽命仍只有1500小時，遠不及台灣空軍F16等美系發動機壽命達8000至1萬小時。中國軍事專家宋忠平曾在微博坦承，中國航空發動機高溫材料耐受性不佳，壽命只有美軍發動機八分之一，擾台使解放軍戰機加速耗損和淘汰。

近期解放軍派無人機繞台，無人機戰爭在烏克蘭已獲證明，解放軍用無人機繞台可能也與節省成本有關。此外，派運8、運9慢速機繞台，也在節省損耗，旁證擾台出現資源排擠效應，加深解放軍後勤負擔。

解放軍較先進戰機約1200多架，須應對台海、東海、南海和印度等戰區需要。美軍強化抵近偵察，解放軍每年侵擾日本 防空識別區800多架次，但戰機的發動機「先天性心臟病」成短板，如遇開戰真正戰力未知，眼前消耗戰已成解放軍沉重負荷。

反觀台灣，也被迫付更高成本。台北國防部坦承，空軍每次升空攔截解放軍機，尤其越過海峽中線時，台軍戰機數量須加倍於解放軍機，每小時每架戰機燃油、維修等費用，平均達100萬台幣(約3.3萬美元)，迫使台灣空軍2023年度預算較去年增加72億(約2.4億美元)。中國每年軍費約2210億美元，耗費得起，而台灣軍費連年暴漲後，仍僅約193億美元，兩岸軍費懸殊，台灣負擔更沉重，北京想用消耗戰逼台灣屈服，使美國開始撥款軍援台灣。

中共造艦量連年急增，去年有十艘戰艦下水服役。美軍目前戰艦數量少於解放軍，估計2035年中國將有475艘戰艦，美軍只有305至317艘，刺激美國加速造艦。但論航母數量和海軍科技與戰力，美國遙遙領先；美國有封存的4600架戰鬥機、四艘航母、上百艘兩棲攻擊艦和導彈巡洋艦、逾2000輛重型坦克等，一旦爆發戰爭可啟封服役。

美中在造艦、導彈、核武、無人機和太空武器等方面競爭，美軍日前派兩艘新型無人艦進駐日本橫須賀，在中國周邊新建基地。日本解除建軍束縛，加速改裝兩棲運輸艦成輕型航母、增加F35戰機和導彈部署，美中日台都進入全方位軍備競賽。

中國對台灣是消耗戰，美國聯手日韓澳英印度，讓菲越選邊站，美越談判F16戰機等大規模軍售，也對中國開啟圍堵和消耗戰。美中都財政窘迫，美國2023年軍費達8579億，是中國2100億美元的四倍，但美國軍工複合經濟和部署已成常態，運作逾70年；中國連年增加軍費，又遇經濟困難、財政短收，陷入燒錢的軍備競賽相對不利，最後將拖垮誰或引發戰爭？中國既無優勢、也無退路，在習當局強硬政策下，更難找到解套良方。