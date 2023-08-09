中國不能成為外國人恐懼不來的國家

華爾街日報和法國自由廣播電台等相繼報導，今年第一季，中國入境外籍旅客僅5.2萬人次，相較2019年第一季370萬人次，暴跌98.6%。長期定居中國的外國人，紛紛選擇離開；外國人減少，是中國與歐美關係惡化、地緣政治競爭激烈，習近平當局政策造成外國人疑慮等有關。強烈對比的是，中國人「報復性旅遊」和爭相「潤」出國，依然有近30萬留學生在美學習，赴中國留學的美國學生則從2018-19學年約1.2萬人，跌至2020-21學年僅382人，暴跌97％。

有分析指出，前述赴中國的5.2萬外籍人士，如扣除持外國護照的華人，或香港、澳門和台灣旅客，入境中國的外籍客人數將更少。榮鼎集團(Rhodium Group)統計，2023年第一季，外國對中國直接投資降至200億美元，比2022年第一季的1000億美元，同比暴跌80%。人員、資金都「用腳投票」，即使美中官方都宣示不脫鉤，但外貿關係已改變，兩國確實朝切割脫鉤方向走。

依美中兩國統計，美中自2018年開啟貿易戰，但2022年兩國貿易額再創新高，總額達6900億美元。美國自中國進口5388億元，中國自美國進口1538億元；美國對中國逆差從2021年的3535億，增至3829億。但今年情況改變，美國商務部數據，今年1至5月，中國對美出口1690億美元，較去年同期大減25％，僅占美國進口額13.4％，較去年同期減少3.3％，金額也跌至19年來最低。中國出口已連續數月下滑，7月同比下降14.5%，創2020年3月以來新低。

拜登政府繼承川普政府政策，對中國商品維持高關稅，並推動「友岸外包」(friendshoring)政策，與美國簽北美自貿協定的墨西哥 、加拿大，成為美國兩個最大貿易國，中國被迫讓出15年來穩居對美最大出口國寶座，落居第三。墨西哥製造正逐步取代中國製造，很多台商、陸商在墨西哥設廠布局應對。今年1至5月，墨西哥對美出口達1950億美元，創歷史新高，加拿大以也1760億美元，超越中國。

第一季入境中國的外籍人士僅5.2萬人，有人評論說，少得可憐，令人懷疑其真實性。中共 並反駁澄清報導，半官方性質的中國旅遊協會智慧旅遊分會會長肖潛輝5月演講表示，來自歐美日韓遊客數大幅下降，他在上海親眼目睹老外撤離潮，非常痛心。

海外對這些現象評論很直接。有人說，危邦不入，亂邦不居。也有專家說，海外遊客和商務人士減少，使目睹中國實際情況、與當地人交流機會減少，中共當局可能樂見。但類似現象已引起當局警覺，北京公安部8月3日發布26項措施，針對外籍商貿人員赴中國商務洽談、商貿交流、安裝維修、參展參會、投資創業等，如來不及境外辦理簽證，可憑企業邀請函和證明材料申請口岸簽證，換言之，開放落地簽證了。

外籍人士入境中國劇減，有多項原因：一，疫情衝擊未消散，中國是疫情初始爆發國，疫後航班減少，機票價格比疫前激漲數倍，訂座困難，多少影響外籍客赴中國意願。

二，媒體經常報導美中脫鉤和激烈口水戰，既然美中貿易、投資減少，自然降低訪問中國的需求。

三，有人歸咎外國妖魔化中國見效，但中國有些措施確實引人疑慮，譬如扣押加拿大兩名公民，以交換釋放孟晚舟。美國國務院6月發布三級警示(僅次於最高級「不要前往」)的警告說，中國「對外關係法」及修訂「反間諜法」生效，建議公民慎重考慮是否前往中國旅行，避免中共任意執法、被禁出境或拘留等風險。日韓企業、公民或台商現在都儘量遠離中國。

歐盟商會上海分會表示，過去一年，約25%德國人離開上海，法國人、義大利人也減少20%。網上不少西方人定居中國多年後搬離，製作視頻批評中共，認為周邊的中國人開始恐懼與外國人交往，中國的反西方、反美印象，嚇跑觀光 客；但也有少數外國人讚美中國的視頻流傳，愛國粉紅更興奮說「帝國主義都夾著尾巴逃跑了」。

中國觀光收入上半年靠內需即逾3200億美元，已回到疫情前的八成，不用靠外國觀光賺外匯。但如無法改變西方人印象，融入世界，中國反而像俄羅斯一樣，成為西方甚至海外華人也提防恐懼的國家，終非長遠大計。