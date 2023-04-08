蔡英文低調成功的過境之旅

中華民國總統蔡英文 過境美國之旅，在謹慎籌畫中順利結束。儘管中國事先的恫嚇與施壓，這次蔡英文過境之旅，至少取得三大成果。

首先是確保美國對台軍售，得到國會明確重視與承諾。麥卡錫 在與蔡英文的聯席記者會中表示，「我們必須加強對台軍售，確保武器按時送達台灣」，麥卡錫對國際媒體舉烏克蘭為例，如果烏克蘭在2014年克里米亞被併吞後，能夠及時獲得美方軍援，也許就可遏制俄國，他還引用雷根總統名言「實力帶來和平」做為說明。

台灣已花費上百億美元購買美方武器，但交貨嚴重滯後，且多次溝通都無進展，這也就是台灣出現「疑美論」與「當不成豪豬」訕笑依據之一。華爾街日報去年底報導，受供應烏戰軍火影響，美國國防生產負擔加重，讓本來就延遲的對台軍售交貨情況更糟。美方雖公開表示會改善，但仍不見起色。今年2月共和黨眾院新成立的「中國問題特別委員會」主席蓋拉格訪台返美後，強調台灣迫切需要武器自衛，否則來不及。

這次蔡英文親自出馬說明迫切性與重要性，麥卡錫既已在國際記會者上替美國政府做此承諾，就看美國如何兌現。

其次是美國藉此向選民展示兩黨的確有合作的空間，在柏林圍牆紀念碑前舉行兩黨記者會，強烈對內對外的宣示。這些年，共和黨與民主黨彼此完全看不順眼，現任眾院議長麥卡錫與前任眾議長裴洛西，更是政治上死對頭，而當麥卡錫與裴洛西兩人都同意美國支持台灣民主自由，對抗中共時，兩黨一致支持台灣對美國國安的重要，這既是做給選民看，也做給國際看。

同時國會也顯示是拜登政府對中共強硬政策的堅強後盾，這是除了支持烏克蘭外，兩黨唯一能團結合作的重大議題。蔡英文在此時親來一趟，雖無法與行政當局直接溝通，但與國會兩黨議員為共同關切的議題，交換意見，起到關鍵作用。

最後，這次會面引發全球各大媒體關切，讓台灣的處境與未來安全，得到國際社會重視，凸顯台灣的存在，麥卡錫議長在採訪邀請上註明是「台灣總統」，超過160名國際媒體記者採訪，在加州雷根總統紀念圖書館會場可聽到不同語言媒體現場報導，都是台灣存在的事實，這種正面國際曝光將會持續一段時間。

至於北京對這次蔡麥會的反應，到目前為止，一般認為算是溫和，文攻多於武嚇，有別於去年8月裴洛西訪台後軍演來的平和，但在回應歐盟執委會主席范德賴恩6日見到習近平 時強調「台海和平穩定有至高重要性」，中國外交部官網當晚就發布習近平的嚴詞回應，「台灣問題是中國核心利益中的核心。誰要是在一個中國問題上做文章，中國政府和中國人民絕不答應；誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想，只會搬起石頭砸自己的腳。」中國領導人極少就單一涉台事情發言批評，此次是否有特殊涵意，值得觀察。

此外，中國宣布制裁邀請蔡英文總統的哈德遜研究所、雷根紀念圖書館與四位負責人士，限制交流及凍結在中國境內的財產。稍早中方外交部、人大外事委、中央台辦、國防部「四大機構」都發表聲明譴責。在具體行動方面， 中方啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。同時解放軍山東號航母也在台灣東部外海演練。但截至目前為止，沒有再升級的激烈反應。

美中台三方事先都有溝通，美方在接待蔡英文的形式上儘量低調，不要在「例行過境」刺激北京，習近平疫情封關三年，如今出關，對外要扮演世界和平使者，對內必須提振經濟。同時蔡英文返台之時，習近平正在北京接待到訪的法國總統馬克宏與歐盟的范德賴恩，自不宜發動對台的「堅決回擊」。

這可能是蔡英文總統任內最後一次來訪美國，她經歷美國三位總統與對手習近平，在美中兩強越來越激化對立之間，身處核心，如走鋼索般謹慎小心，首要責任是確保台灣的安全與開拓深化台灣的國際空間，紐時認為蔡英文都做到了。

蔡英文可說是自李登輝以來最深入瞭解兩岸政策與事務的領袖，美方極力稱讚蔡在美中台關係上的沉穩冷靜，美方對蔡英文的讚語是「我們都將會想念她」，但目前兩岸可說毫無信任，明年初台灣大選後，雙方要在何種基礎下，建立共識，不至於誤判，釀出民族災難，這是將要面對的懸念。