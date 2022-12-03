白紙運動是雛形的中國顏色革命

經過這次白紙運動，我們已經可以確定，現在習近平 與中國共產黨，站在即使不是所有的中國人，也是部分代表中國未來年輕人的對立面；他的政權面對來自各方挑戰。更證明習近平是一個不折不扣的獨裁統治者，也是吃硬不吃軟的人，只有人民憤怒站起來，他才會退讓；中國的民主與百姓的人權，經此運動再次證明不是跪求來的，而是要冒著生命危險，一點一滴，化整為零爭取來的。

海外華人透過推特與有限的微信微博，看到多個大城青年群眾聚集，舉著白紙強烈抗議中共 的清零政策與慘無人道的封控措施，範圍之廣，行動之熱情，已達「六四」以來最驚人的程度，甚至已喊出「習近平下台」、「共產黨下台」，一呼百應的指標口號。

當多數人不認為這是「白紙革命」，還僅只是「白紙運動」時，香港官方卻直指這次「以紀念烏魯木齊事件為名，試圖煽動針對中央的活動」，出現「顏色革命」雛形。香港能有此警覺，對「顏色革命」極具戒心的中共之震驚則可想而知，如不制止，習近平就是「亡黨亡國」之罪人。

新疆烏魯木齊市吉祥苑一棟高樓11月24日發生火災，住戶居民因被過度封控，難以逃生，造成至少10人死亡的慘劇。官方在災後聲明中還稱「部分群眾消防意識不強、自救能力差」，點燃中國網民怒火，加上央視轉播卡達世足賽，場內各地球迷竟無一人戴口罩，三年怒氣爆發。中國民眾27日即拿著白紙上街，表達對封控與無法自由表達的不滿，「雖然白紙上什麼都沒有，但是我們都知道在說什麼」。

當各界都在看「我親自部署，親自指揮」的習近平，會不會站到第一線時，結果習近平沒有出面，但採取三項行動。首先中共中央政法委在28日開會定調，「要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定」，並「傳達學習黨中央近期決策部署」，中央迅速定調有敵對勢力存在，而且是違法犯罪行為，說明會要秋後算帳。

接著第二天「國務院聯防聯控機制」記者會釋出封控「應解盡解」的口風；再接著中國國務院副總理孫春蘭在30日與12月1日召開兩場座談會中，罕見未提「動態清零」，更有政府專家稱「國際和國內監測數據證實，變種病毒的致病力和毒力明顯減弱，重症和死亡的比例明顯低於原始病毒。」

這被外界解讀為，中共面對民眾壓力，透過官方專家首次承認新冠危害性已降低的科學事實，為全員核檢測提供放鬆的「優化」依據。人民日報2日再刊出報導稱，感染Ｏmicron病毒變異株後，大多數為無症狀感染者或輕症，極少發展為重症的情況。

抗疫其實是兩條腿前進的工程。一條是封控，合理的封控，另一條是疫苗 ，有效的疫苗。美國在前總統川普啟動「神速行動」(Operation Warp Speed)以美國高端生醫科技，全力催出兩款有效的新冠疫苗，在2021年8月成功研發，12月初開打；推廣接種同時，各州吵得不可開交的封控措施，開始不同程度依州鬆綁。隨著有效疫苗與補強針的推廣，美國開始開放。

許多專家都指出，反觀中國，完全作繭自縛。在全力實施無人性的封控措施的同時，卻又不敢承認國產疫苗有效性低，接種率低，也就無法解除封控。自產疫苗效力不足的「家醜」，讓中國不敢解封，長期綁住百姓的正常生活。

其實原先中國人民還有期待，配合習近平的登基方案，希望20大結束後就可以解封，沒想到一場烏魯木齊大火與未戴口罩的世足賽，燒出中國人被不合理封控壓迫的怒火。

紐約時報專欄作家克魯曼指習近平陷入死角，疫苗無效，又不敢向國際求救，封控既傷人民又傷經濟，可是一旦解封，感染率飆高，產生醫療體系負荷崩潰的不可想像後果，以及過去兩年浪費寶貴黃金時光。

中共政權合法性不是建在選票，而是經濟成長給人民帶來「悶聲賺錢」的幸福感。如今這個幸福感被封控給摧毀掉，激出討公道怒吼，「下架習近平」呼聲已經打響，年輕一代察覺到幸福的權力不能被別人操控。過去中共統治是靠著各階級間矛盾來延續統治權力，但這次清零政治封控措施，惹翻所有人，逼出「白紙運動」，迫使中共迅速放鬆封控措施，這是人民空前勝利，習近平第三任伊始，就要面對他自己所催生的雛形「顏色革命」。