懲罰拜登中東政策？川普在阿拉伯裔領先賀錦麗2個百分點

半島電視台22日報導,隨著總統大選進入最後階段,一項新公布的民調 顯示,在阿拉伯裔美國人中,共和黨總統候選人、前總統川普 以兩個百分點差距,微幅領先民主黨對手、副總統賀錦麗 。

距離大選投票日還剩兩周,擁有龐大阿拉伯裔美國人社群的戰場州密西根一直都是川普與賀錦麗的焦點。根據21日出爐的阿拉伯新聞/YouGov民調,阿拉伯裔美國人在即將來到總統選舉的投票意願極高,達到87%。在這群關鍵人口中,川普以45%領先賀錦麗的43%。

該民調顯示,川普被視為更有可能成功解決中東衝突;在這個問題,川普以39%領先賀錦麗的33%。「總體而言」誰會對中東更有利,川普和賀錦麗打成平手,支持率均為38%。當問到阿拉伯裔美國人社群的最關切的議題時,29%受訪者選擇以巴衝突,超過21%認為是經濟和生活成本,13%選擇種族主義和歧視。

New poll of Arab Americans by YouGov.



Trump: 45%

Harris: 43%

Stein: 4%



They're tied on who will be better on the Middle East, and Trump is up six on the question of who is more likely to peacefully resolve the Israeli-Palestinian crisis.



