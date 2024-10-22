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懲罰拜登中東政策？川普在阿拉伯裔領先賀錦麗2個百分點

編譯周辰陽／即時報導
美國共和黨總統候選人、前總統川普18日訪問密西根州哈姆特拉克市的競選辦公室與發表講話，市長加利卜（左）在旁聆聽。加利卜市長是來自葉門的穆斯林移民與民主黨員，9月底已宣布支持川普。（美聯社）
美國共和黨總統候選人、前總統川普18日訪問密西根州哈姆特拉克市的競選辦公室與發表講話，市長加利卜（左）在旁聆聽。加利卜市長是來自葉門的穆斯林移民與民主黨員，9月底已宣布支持川普。（美聯社）

半島電視台22日報導，隨著總統大選進入最後階段，一項新公布的民調顯示，在阿拉伯裔美國人中，共和黨總統候選人、前總統川普以兩個百分點差距，微幅領先民主黨對手、副總統賀錦麗

距離大選投票日還剩兩周，擁有龐大阿拉伯裔美國人社群的戰場州密西根一直都是川普與賀錦麗的焦點。根據21日出爐的阿拉伯新聞/YouGov民調，阿拉伯裔美國人在即將來到總統選舉的投票意願極高，達到87%。在這群關鍵人口中，川普以45%領先賀錦麗的43%。

該民調顯示，川普被視為更有可能成功解決中東衝突；在這個問題，川普以39%領先賀錦麗的33%。「總體而言」誰會對中東更有利，川普和賀錦麗打成平手，支持率均為38%。當問到阿拉伯裔美國人社群的最關切的議題時，29%受訪者選擇以巴衝突，超過21%認為是經濟和生活成本，13%選擇種族主義和歧視。

民調也顯示，儘管川普有優勢，他也被視為比賀錦麗更支持以色列現任政府，差距達6個百分點。阿拉伯新聞指出，儘管如此，許多阿拉伯裔美國人仍會投票給川普，有悖於阿拉伯裔傾向支持民主黨的傳統，顯示他們正為了未能控制以色列在加薩和黎巴嫩的軍事行動而懲罰拜登政府。

這項民調調查500名阿拉伯裔美國人，誤差為正負5.93個百分點。這是最新跡象顯示，在密西根州擁有極大影響力的阿拉伯裔美國選民中，加薩戰爭正在耗損民主黨的支持度，也是對民主黨人的最新警告，即拜登總統支持以色列，可能危害副總統賀錦麗的選情。

半島電視台指出，根據阿拉伯美國研究所（ Arab American Institute）10月稍早發布的一項民調，川普和賀錦麗在阿拉伯裔的支持率分為42%和41%，基本上平手。而賀錦麗在阿拉伯裔美國人中的支持度，比2020年的拜登低了18個百分點。

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