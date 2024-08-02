我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約客談／改善大麻市場 政府仍需努力

蘋果AI力拓版圖 庫克：與中國歐盟監管機構溝通討論

拜登稱「外交壯舉」 美教師卻未納入大規模換囚 家屬怒喊：明顯不公

編譯周辰陽／即時報導
美國教師福格爾自2021年8月起，就一直被關在俄羅斯境內。其姊海蘭德（左）和其他家人於2023年7月在白宮外集會爭取他獲釋。資料照片。（美聯社）
美國教師福格爾自2021年8月起，就一直被關在俄羅斯境內。其姊海蘭德（左）和其他家人於2023年7月在白宮外集會爭取他獲釋。資料照片。（美聯社）

俄羅斯與西方國家1日完成冷戰結束以來的最大規模換囚，共計涉及7國、24人。但一位未納入其中的美國教師家屬認為這是「明顯的不公」，並要求拜登總統採取「立即的行動」。

根據稍早新聞，此次換囚在土耳其首都安卡拉的機場進行。美國等西方國家用8名俄羅斯人交換莫斯科釋放16人，包括了華爾街日報記者格什科維奇、陸戰隊退伍軍人惠蘭及俄裔美籍記者克馬雪娃。美國總統拜登在白宮發表全國講話時，將此次換囚讚為「外交壯舉」（Feat of diplomacy）。

天空新聞台指出，正在俄羅斯境內服14年有期徒刑美國教師福格爾（Marc Fogel）未被納入換囚名單。福格爾2021年8月因持有17公克的醫用大麻，於莫斯科的機場被捕；根據報導，福格爾在美國獲醫師開了醫用大麻，但大麻在俄羅斯屬於非法。

福格爾的家屬表示，「無法理解」他未獲納入換囚，認為拜登政府忘了他，原因是他「不富有，不是名人，也沒有連接到有權力的保護人」。他們認為，美國和西方夥伴成功贏得在福格爾被捕後拘留的囚犯獲釋是「明顯的不公」，稱此舉「錯誤、不公平，不是我們了解和熱愛的美國」。

福格爾的家屬表示，「馬克只有他的家人，由他的95歲母親梅爾芬（Malphine）領導，她正為兒子的權利奮鬥」，又指「這場戰鬥得到的不是支持跟理解，而是妨礙、雙重標準，以及今天讓馬克因不到一盎司的醫用大麻而遭遺棄、死於獄中」。

家屬指出，福格爾獲開醫用大麻是要控制長達數十年嚴重脊椎疾病，「我們拒絕保持沉默，將繼續為馬克而戰。我們要求立即的行動，確保馬克獲釋」。

一名白宮官員表示，拜登政府多年來一直致力於釋放福格爾，「我們非常希馬克會被望納入，但就不會發生。你盡力而為，得到你能得到的結果」。

大麻 拜登 俄羅斯

上一則

川普重回賓州造勢 點名製圖表女子「救了我一命」

延伸閱讀

「換囚談判起關鍵作用」白宮做球給賀錦麗 拜賀齊見獲釋人質

「換囚談判起關鍵作用」白宮做球給賀錦麗 拜賀齊見獲釋人質
運輸部提新規：父母與小孩搭機同坐 不得加價

運輸部提新規：父母與小孩搭機同坐 不得加價
美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展
美俄大換囚 拜登、普亭雙贏

美俄大換囚 拜登、普亭雙贏

熱門新聞

前總統川普。（美聯社）

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

2024-07-28 20:02
總統拜登（右）與前總統歐巴馬（左）3月連袂參加紐約市的募款活動。資料照片。（美聯社）

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

2024-07-27 07:24
共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。（美聯社）

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

2024-07-30 08:03
川普質疑賀錦麗族裔背景，賀錦麗（圖）晚間在休士頓活動做出回應。(美聯社)

被川普質疑印裔、非裔變來變去？ 賀錦麗霸氣回應

2024-07-31 22:14
美國總統拜登稍早發表全國電視演說。(路透)

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

2024-07-25 09:10
副總統賀錦麗代表民主黨參選下任總統，使民主黨士氣大振，三份最新民調都顯示，賀錦麗支持度領先共和黨總統提名候選人川普。（路透）

賀錦麗民調超前川普穩贏了？要看4順風能否壓倒3逆風

2024-07-26 07:29

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
等了9年…經歷被迫道歉、資源不均紛擾 子瑜終於solo

等了9年…經歷被迫道歉、資源不均紛擾 子瑜終於solo
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」