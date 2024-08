拜登稱「外交壯舉」 美教師卻未納入大規模換囚 家屬怒喊：明顯不公

俄羅斯 與西方國家1日完成冷戰結束以來的最大規模換囚,共計涉及7國、24人。但一位未納入其中的美國教師家屬認為這是「明顯的不公」,並要求拜登 總統採取「立即的行動」。

根據稍早新聞,此次換囚在土耳其首都安卡拉的機場進行。美國等西方國家用8名俄羅斯人交換莫斯科釋放16人,包括了華爾街日報記者格什科維奇、陸戰隊退伍軍人惠蘭及俄裔美籍記者克馬雪娃。美國總統拜登在白宮發表全國講話時,將此次換囚讚為「外交壯舉」(Feat of diplomacy)。

天空新聞台指出,正在俄羅斯境內服14年有期徒刑美國教師福格爾(Marc Fogel)未被納入換囚名單。福格爾2021年8月因持有17公克的醫用大麻 ,於莫斯科的機場被捕;根據報導,福格爾在美國獲醫師開了醫用大麻,但大麻在俄羅斯屬於非法。

福格爾的家屬表示,「無法理解」他未獲納入換囚,認為拜登政府忘了他,原因是他「不富有,不是名人,也沒有連接到有權力的保護人」。他們認為,美國和西方夥伴成功贏得在福格爾被捕後拘留的囚犯獲釋是「明顯的不公」,稱此舉「錯誤、不公平,不是我們了解和熱愛的美國」。

福格爾的家屬表示,「馬克只有他的家人,由他的95歲母親梅爾芬(Malphine)領導,她正為兒子的權利奮鬥」,又指「這場戰鬥得到的不是支持跟理解,而是妨礙、雙重標準,以及今天讓馬克因不到一盎司的醫用大麻而遭遺棄、死於獄中」。

家屬指出,福格爾獲開醫用大麻是要控制長達數十年嚴重脊椎疾病,「我們拒絕保持沉默,將繼續為馬克而戰。我們要求立即的行動,確保馬克獲釋」。

一名白宮官員表示,拜登政府多年來一直致力於釋放福格爾,「我們非常希馬克會被望納入,但就不會發生。你盡力而為,得到你能得到的結果」。

"Marc has never been prioritized," Anne Fogel said. "He was never designated as wrongfully detained and we don't have the NBA behind us and we don't have The Wall Street Journal behind us, so it's been very difficult for us to get our man out." https://t.co/drEJY3noGD