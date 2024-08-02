拜登稱「外交壯舉」 美教師卻未納入大規模換囚 家屬怒喊：明顯不公

美國教師福格爾自2021年8月起，就一直被關在俄羅斯境內。其姊海蘭德（左）和其他家人於2023年7月在白宮外集會爭取他獲釋。資料照片。（美聯社）

俄羅斯 與西方國家1日完成冷戰結束以來的最大規模換囚，共計涉及7國、24人。但一位未納入其中的美國教師家屬認為這是「明顯的不公」，並要求拜登 總統採取「立即的行動」。

根據稍早新聞，此次換囚在土耳其首都安卡拉的機場進行。美國等西方國家用8名俄羅斯人交換莫斯科釋放16人，包括了華爾街日報記者格什科維奇、陸戰隊退伍軍人惠蘭及俄裔美籍記者克馬雪娃。美國總統拜登在白宮發表全國講話時，將此次換囚讚為「外交壯舉」（Feat of diplomacy）。

天空新聞台指出，正在俄羅斯境內服14年有期徒刑美國教師福格爾（Marc Fogel）未被納入換囚名單。福格爾2021年8月因持有17公克的醫用大麻 ，於莫斯科的機場被捕；根據報導，福格爾在美國獲醫師開了醫用大麻，但大麻在俄羅斯屬於非法。

福格爾的家屬表示，「無法理解」他未獲納入換囚，認為拜登政府忘了他，原因是他「不富有，不是名人，也沒有連接到有權力的保護人」。他們認為，美國和西方夥伴成功贏得在福格爾被捕後拘留的囚犯獲釋是「明顯的不公」，稱此舉「錯誤、不公平，不是我們了解和熱愛的美國」。

福格爾的家屬表示，「馬克只有他的家人，由他的95歲母親梅爾芬（Malphine）領導，她正為兒子的權利奮鬥」，又指「這場戰鬥得到的不是支持跟理解，而是妨礙、雙重標準，以及今天讓馬克因不到一盎司的醫用大麻而遭遺棄、死於獄中」。

家屬指出，福格爾獲開醫用大麻是要控制長達數十年嚴重脊椎疾病，「我們拒絕保持沉默，將繼續為馬克而戰。我們要求立即的行動，確保馬克獲釋」。

一名白宮官員表示，拜登政府多年來一直致力於釋放福格爾，「我們非常希馬克會被望納入，但就不會發生。你盡力而為，得到你能得到的結果」。