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瑞典研究：驗血抓出阿茲海默症 準確率90%

編譯尤寶琪／綜合報導
最新研究指出新的血液檢測可更快更準確地診斷阿茲海默症，繪圖顯示阿茲海默症患者大腦中的細胞異常聚集形成棕色斑塊。(美聯社)
最新研究指出新的血液檢測可更快更準確地診斷阿茲海默症，繪圖顯示阿茲海默症患者大腦中的細胞異常聚集形成棕色斑塊。(美聯社)

根據最新研究報告，新的血液檢測將可以幫助醫師，更快、更準確地診斷阿茲海默症(Alzheimer's disease)，但這些新出爐的血液檢測成效並不一致，有些效果優於其他。

瑞典隆德大學(Lund University)研究人員28日在費城舉行的阿茲海默症協會國際會議(Alzheimer's Association International Conference)上報告指出，血液檢查要準確得多了；同時也在「美國醫學會期刊」(Journal of the American Medical Association)上發表的研究結果顯示，初級健保醫師的初步診斷準確率為61%，專家初步診斷準確率為73%，但血液檢測的準確率為91%。

要診斷一個人的記憶出問題，到底是否是由阿茲海默症所引起的，是件難事。這需要透過不易取得的腦部掃描以及不舒服的脊椎穿刺，來獲得該疾病的標誌性徵兆，也就是β澱粉樣蛋白(Beta-amyloid)的堆積，因此許多患者的確診診斷，都是根據其症狀和認知檢查而來。

迄今為止，阿茲海默症的血液檢測主要都是用嚴格控管的研究環境中，但根據一項最新、針對1200患者所進行的瑞典研究，血液檢測是可以在現實的忙碌醫療環境中，為醫師提供幫助。

最新研究指出新的血液檢測可更快更準確地診斷阿茲海默症，圖為加州一名失智症患者接受...
最新研究指出新的血液檢測可更快更準確地診斷阿茲海默症，圖為加州一名失智症患者接受家人餵食。(美聯社)

該研究針對因記憶問題而初級健保醫院或專家診看病，並透過傳統檢測方式取得確診的患者，進行了血液進行測試，並將他們送往進行脊椎穿刺或腦部掃描確認診斷。

科學家對於阿茲海默症血液檢測的潛力感到興奮，但這些檢測目前仍尚未廣泛使用，因為還沒有數據可以指導醫師，應該選擇哪種類型，以及在何時進行檢測。聯邦食品與藥物管理局(The U.S. Food and Drug Administration，FDA)尚未批准任何一項檢測，且願意給付這些檢測的保險也很少。

「我們可以相信哪些檢測？」聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)神經學家辛德勒博士(Dr. Suzanne Schindler)問到，她參與了一項探討這問題的研究計畫；雖然有些檢測很準確，但「其他檢測結果沒比拋硬幣的結果好到哪裡去」。

阿茲海默症是最常見的失智症(dementia)，全球各地有數百萬人患病，美國境內也有超過600萬人有阿茲海默症；其最明顯的「生物標誌」(biomarker)是會堵塞大腦的澱粉蛋白斑塊(amyloid plaques)和異常的濤(tau)蛋白，這些蛋白會導致造成神經元(neuron)死亡的糾纏。

檢測 阿茲海默症 瑞典

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