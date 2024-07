內唐亞胡來美國會演說 呼籲兩黨續支持 賀錦麗沒到

以色列總理內唐亞胡24日在國會發表參眾兩院聯席演說,強調為如今不是文明間的衝突,而是文明能否戰勝野蠻,讓文明的力量取得勝利,美國和以色列必須團結。(美聯社)

以色列 總理內唐亞胡24日應邀在國會參眾兩院聯席會議上發表激情演說,要求美國兩黨繼續支持以色列。他把巴勒斯坦激進分子「哈瑪斯 」去年突襲比作1941年恐襲珍珠港事件;但有半數的民主黨參眾議員未出席,抵制內唐亞胡的演講。在此同時國會內外都有抗議群眾示威,國會警察噴灑辣椒水驅逐抗議群眾並逮捕數名示威者。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導,內唐亞胡近十年來,首次赴美國國會發表演說,也是2023年10月7日巴勒斯坦武裝民兵組織「哈瑪斯」突襲以色列,雙方開戰以來,內唐亞胡首次訪美。

以色列總理內唐亞胡應國會邀請24日在華府發表參眾兩院聯席演說,呼籲美國兩黨繼續支持以色列。圖後為眾議長強生(左)與參院外交委員會主席卡定參議員(右),替代臨時缺席的副總統賀錦麗。(美聯社)

原本應該出席的副總統賀錦麗缺席,特別引人注意。賀錦麗以有事先的安排,不克出席。但由於她已是準民主黨總統候選人,沒有出席以色列總理的國會演講,說明她與拜登總統對以色列政策上有明顯差別。內唐亞胡預定本周分別會晤賀錦麗與共和黨總統候選人川普。

哈瑪斯突襲造成1200人死亡、240名人質被俘到加薩 ,現仍有約100人未獲釋。

內唐亞胡來美國會演講,正值美國兩黨分裂的混亂選舉年,拜登政府持續斡旋可能結束加薩戰爭的停火協議;哈瑪斯掌控的衛生部表示,加薩地區已逾3萬9000人喪生。

內唐亞胡站在前總統羅斯福於珍珠港突襲後,發表「國恥」演說的同一地點,他說:「我的朋友們,我今天來向你們保證一件事:我們會贏。如同1941年12月7日(珍珠港事件)和2001年9月11日(恐怖攻擊),10月7日永遠是國恥之日」,「為了讓文明的力量取得勝利,美國和以色列必須團結。」

華府國會前24日成百群眾聚集抗議以色列總理內唐亞胡到國會演講,手持「逮捕種族屠殺者內唐亞胡」標語。(美聯社)

內唐亞胡直接回應春季在各大學校園和國會大廈外,撻伐他應對加薩戰爭的抗議聲浪。他說:「許多反以色列的抗議人士選擇與邪惡同一陣線,難以置信,他們與哈瑪斯、性侵犯和殺人犯抗瀣一氣。」

加薩戰爭造成數萬名巴勒斯坦平民傷殘或身亡,約90%居民流離失所;針對加薩戰爭的抗議浪潮席捲全球和國會,參眾兩院數十位民主黨人士抵制演說,他們對內唐亞胡的政策、加薩慘絕人寰的人道主義危機,以及美國對以色列的軍援感到憤怒。

民主黨進步派紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)說:「他是戰犯!」

內唐亞胡引述美國國家情報總監海恩斯(Avril Haines)的說法表示,華府的抗議群眾獲得伊朗資助;海恩斯稍早發出聲明表示,「美國發現與伊朗有關係的人士在網路上公告活動訊息,鼓吹抗議,甚至提供財務報酬給抗議者」。

內唐亞胡說,他要告訴抗議群眾一項訊息:「你們已經正式成為伊朗有用的白痴(useful idiots)。」

美國反戰和民權組織「立即行動以停戰和結束種族主義聯盟」(Act Now to Stop War and End Racism,簡稱ANSWER Coalition)成員24日於內唐亞胡發表演說之際,在國會大廈外抗議。

國會警察表示,部分團體未遵守警方勒令撤退的命令,警方遂噴灑辣椒水驅逐群眾,部分抗議人士採取暴力行為,有六人落網。