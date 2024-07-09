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新冠肺炎肆虐害美國損失18兆美元 美智庫：要求北京負法律責任

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新冠肺炎肆虐害美國損失18兆美元 美智庫：要求北京負法律責任

記者黃雅慧／即時報導
美傳統基金會指出，新冠病毒大流行給美國造成價值超過18兆美元的經濟損失，建議華府應向中國政府動作，為此負起法律責任。（美聯社）
美傳統基金會指出，新冠病毒大流行給美國造成價值超過18兆美元的經濟損失，建議華府應向中國政府動作，為此負起法律責任。（美聯社）

美國之音報導，美國保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）8日發布報告稱，新冠病毒大流行給美國造成價值超過18兆美元的經濟損失，建議美國政府就北京的失職和不透明採取行動，要中國政府為此負起法律責任。

該報告作者是由傳統基金會組建的「中國和新冠疫情無黨派委員會」（Nonpartisan Commission on China and Covid-19）委員會，主席為前美國國家情報總監拉特克里夫（John Ratcliffe）。成員包括多位川普政府時期的高級官員：前國家安全顧問奧布萊恩（Robert C. O’Brien）、前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）、前美國疾病預防與控制中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）、前柯林頓政府的白宮官員梅澤爾（Jamie Metzl）等。

報告稱，儘管北京不是疫情在全球蔓延的唯一責任方，但中國在疫情開始前後對有關病毒以及傳播問題的「誠實、透明和問責」的強烈和激烈反對是「獨樹一幟」的。「和其他任何事相比之下，中國政府的這種行為才是新冠疫情大流行的『最接近的起源』」。

報告具體建議白宮對此行動，包括建立一個包括兩黨成員在內的新冠委員會，審閱中國在應對疫情時的疏忽和遮掩。委員會也應當評估美國政府在疫情抵達本土後採取的措施。

此外，報告建議華府尋求方法擴大美國聯邦法庭的司法權，以通過美國民事訴訟讓中國的個人或機構負責。國會還應當設立特別任務小組，為起訴中國政府的美國公民提供補償。

不過，要起訴中國政府的最大障礙之一是美國的《外國主權豁免法》(Foreign Sovereign Immunities Act)。該法律規定，除了一些特別情況，外國政府「不受美國和各州法庭的司法管轄」。因此報告建議國會移除在某些情況下的外國政府豁免權，例如「由外國政府造成的、導致了超過100萬美國公民和居民死亡的全球疫情大流行。」

疫情 白宮 美國公民

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