新冠肺炎肆虐害美國損失18兆美元 美智庫：要求北京負法律責任

美傳統基金會指出,新冠病毒大流行給美國造成價值超過18兆美元的經濟損失,建議華府應向中國政府動作,為此負起法律責任。(美聯社)

美國之音報導,美國保守派智庫傳統基金會(Heritage Foundation)8日發布報告稱,新冠病毒大流行給美國造成價值超過18兆美元的經濟損失,建議美國政府就北京的失職和不透明採取行動,要中國政府為此負起法律責任。

該報告作者是由傳統基金會組建的「中國和新冠疫情 無黨派委員會」(Nonpartisan Commission on China and Covid-19)委員會,主席為前美國國家情報總監拉特克里夫(John Ratcliffe)。成員包括多位川普政府時期的高級官員:前國家安全顧問奧布萊恩(Robert C. O’Brien)、前副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)、前美國疾病預防與控制中心(CDC)主任雷德菲爾德(Robert Redfield)、前柯林頓政府的白宮 官員梅澤爾(Jamie Metzl)等。

報告稱,儘管北京不是疫情在全球蔓延的唯一責任方,但中國在疫情開始前後對有關病毒以及傳播問題的「誠實、透明和問責」的強烈和激烈反對是「獨樹一幟」的。「和其他任何事相比之下,中國政府的這種行為才是新冠疫情大流行的『最接近的起源』」。

報告具體建議白宮對此行動,包括建立一個包括兩黨成員在內的新冠委員會,審閱中國在應對疫情時的疏忽和遮掩。委員會也應當評估美國政府在疫情抵達本土後採取的措施。

此外,報告建議華府尋求方法擴大美國聯邦法庭的司法權,以通過美國民事訴訟讓中國的個人或機構負責。國會還應當設立特別任務小組,為起訴中國政府的美國公民 提供補償。

不過,要起訴中國政府的最大障礙之一是美國的《外國主權豁免法》(Foreign Sovereign Immunities Act)。該法律規定,除了一些特別情況,外國政府「不受美國和各州法庭的司法管轄」。因此報告建議國會移除在某些情況下的外國政府豁免權,例如「由外國政府造成的、導致了超過100萬美國公民和居民死亡的全球疫情大流行。」