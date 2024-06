眾院聽證 佛奇否認下達6呎社交令 稱掩蓋新冠起源說可笑

前國家過敏及傳染病研究院院長佛奇3日在眾院有關新冠疫情調查委員小組上作證,他承認有關疫情期間保持六呎社交距離,沒有確實的科學依據。(路透)

新冠疫情 期間擔任防疫總指揮的美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases,NIAID)前任院長佛奇 (Anthony Fauci),3日在眾院新冠病毒疫情特別小組委員會(House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic)聽證會作證。

針對某些國會議員批評保持疫情時六呎社交距離的規定導致商店、學校、教堂遲遲無法正常開門運作,佛奇在聽證會上說,保持六呎社交距離並不是他下達的命令,而是疾病管制暨預防中心(CDC)頒布規定,後來科學家得知新冠病毒可以透過空氣傳播,並不只是透過直接噴出的口鼻飛沫在特定距離之內傳染。

特別小組委員會共和黨 籍主席溫斯卓普(Brad Wenstrup)說,這些防疫規定對民眾造成沉重負擔,而且強制規定沒有商量餘地。溫斯卓普說,佛奇先前在閉門會議裡已承認,保持六呎社交距離並沒有科學根據。

今年1月間,佛奇已經在特別小組委員會的兩天閉門會議裡接受14小時詢問,3日則在公開聽證會上作證,開放媒體攝影。美聯社報導,這場聽證會很快便淪為國會議員基於政黨立場的批鬥大會。

聽證會討論重點包括疫情期間的戴口罩規定、強制要求接種疫苗以及新冠病毒起源等。病毒起源大致分為兩派:源於天然界且經由動物傳染給人類、實驗室病毒外洩導致疫情散布。

佛奇說,先前已經多次表示,對於各種推論都抱持開放態度,若有明確證據能夠證實或推翻某一種理論,「我都願意接受」。

佛奇答覆共和黨維吉尼亞州聯邦眾議員葛瑞芬斯(H. Morgan Griffith)提問時說,實驗室外洩說仍是待解問題。面對共和黨籍國會議員質疑他企圖掩蓋新冠病毒起源時,強烈否認,並說如此說詞「簡直荒謬可笑」。

共和黨眾議員主導之下,眾院新冠病毒疫情特別小組委員會花了一年多時間檢討美國對於新冠疫情的因應措施,並追查美國贊助的中國研究是否在疫情起源扮演某種角色。調查結果並沒有找到佛奇有疏失的證據。