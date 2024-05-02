挺巴學運／拜登赴喬州莫爾豪斯學院出席畢典 恐遇學生示威

拜登 總統將於5月19日到喬州 莫爾豪斯學院(Morehouse College)出席畢業典禮並發表演說，由於美國校園親巴反以抗議活動持續蔓延，學院教職員對拜登參加典禮的決定感到擔憂，已要求白宮 採取措施，防範出現混亂局面。

社會學教授兼人文社科系主任傑克遜等大約80名教職員，上周參加了校方安排的視訊會議，他們擔心拜登的出現，可能將畢業典禮變成爆發學生示威，因此希望能在拜登到來之前，先行與他們直接溝通。

傑克遜指，去年畢業典禮前，副總統賀錦麗先以里民大會(townhall)的形式與教員溝通。但學院教務長布朗(Kendrick Brown)承認，現在與拜登已不大可能再出現這種形式。

學院發言人表示，校方一直與白宮官員商討如何做好安排。

學生、教職員與學院領導層普遍預計，拜登出席畢業典禮將會出現某種形式的抗議活動，特別是警方上星期在艾默蕾大學(Emory University)清場行動時拘捕的28名學生中，有一個是莫爾豪斯學院的學生，因此加劇他們的擔憂。

他們不僅擔心在拜登發表講話期間發生抗議活動，更擔心學生會遭到執法人員拘捕，因此致力防止校內出現類似事件。

傑克遜說，校方應預期到有示烕活動，因此必須做好準備，否則後果只能由校方負責。政治學教授道格拉斯(Andrew Douglas)表示，「在馬丁路德金恩的母校，我們有責任大聲反對不公，若學生卻因此而受到暴力鎮壓，很擔心這對學生的影響。」他說有部分教職員已聲言不會與拜登同台。

白宮拒絕對學院教職員的要求置評。

拜登競選團隊共同主席，也是莫爾豪斯學院校友的李奇蒙(Cedric Richmond)一直與教職員商討，他說與學院每一個人都是朋友，期望畢業生在家長、家人及朋友的見證下，體認到畢業典禮的莊嚴性。