挺巴學運／砸窗戶、掛橫幅、封大門…哥大示威升級 似國會暴亂

在哥大校門口，挺巴學生仍然遊行不退。（美聯社）

紮營在哥倫比亞大學的一群反以色列抗議學生30日衝入校內歷史建築漢彌爾頓大樓(Hamilton Hall)，砸窗戶，掛橫幅，封大門，拒離開，令人聯想到2021年的國會暴亂案；大學當局拒絕召紐約市 警入校處理，目前遭到各界批評；一名工友一度大喊自己被劫持為人質，最後獲釋。

這個景象，對於熟悉台灣政治者也有人稱與發生在台灣2014年學生占領立法院時，似曾相識。

每日郵報(Daily Mail)報導，哥大 校方規定29日下午2時為最後期限，紮營抗議的學生必須離開營區，不然就面臨停學處分，但約12小時之後，爆發占領漢彌爾頓大樓事件。因為大樓被占領，校方向校務人員頒布保持距離通知，要求他們30日晨避開「晨邊高地」(Morningside Heights)主校區。

校方接下來表示，只有住校區宿舍大樓的學生及基本雇員才能進入該區域，但尚未驅逐或逮捕任何該為占領大樓負責的學生。占領大樓的場景貼上社群媒體分享，用戶紛紛把這起行動，比擬成2021年1月6日的國會暴動案。

鎮暴警察30日攻堅哥大示威學生。（製圖／世界新聞網）

拒求助紐市警 校方挨轟

紐約郵報(The New York Post)報導，校方拒絕召來紐約市警，處理校園內暴動學生，遭到各界批評。紐約州立法會眾議員 萊利(Mike Reilly)便表示，此時該讓這起事件落幕，他認為州長及市長浪費太久時間，現在應該「擒賊先擒王」，要那些破壞校產、阻擋學生不能上課的人，負起該有的責任，必須逮捕。

律師兼「長春藤聯盟各校」猶太校友聯誼會成員舒魏伯(Matthew Schweber)憤怒指責說，過去六個月校方被癱瘓，教職員保護示威學生，依某些方面看來，學生暴動是他們煽動的。這次挺巴反以暴動，都是他們姑息縱容，因此直接導致這起暴動，現在必須停止。

挺巴示威者將哥大一個入口封住，打算長期抗戰。（美聯社）

清潔工友稱被劫為人質

一名哥大清潔工友表示，親巴勒斯坦示威者占領漢彌爾頓大樓時，自己被劫為人質；校方已勒令一名住帳篷區示威學生停學。

該清潔工友在占領行動時，正要離開大樓，但抗議者占領大廳，不讓他離去；校報「哥倫比亞觀察報」(Columbia Spectator)報導，工友大喊「他們劫持我」，接下來終於獲准離開大樓。工友離開之後，另三名工人也獲准離去，示威者再度鎖上大樓各處大門。

校方30日下午表示，任何占領大樓的學生都面臨開除處分。