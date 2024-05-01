挺巴學運／哥大陷半癱瘓 華生：學校醫療等服務中斷

即使哥大校方已下達撤除命令，但直至4月30日，草坪區仍有數十頂帳篷，示威學生堅拒不退。（特約記者曹馨元／攝影）

在哥倫比亞大學，挺巴學生與校方的談判在經過幾日的僵持不下後破裂。4月30日凌晨，支持巴勒斯坦的學生示威者，占領了校內具有歷史意義的漢彌爾頓大樓(Hamilton Hall)。針對校方決定關閉校園，各項校園服務暫停，並將開除參與占領的學生，哥大 華人學生及校友說法不一，有的支持學生理性安全地抗議，有的則抱怨無法入校就醫。

去年畢業於哥大新聞學院的學生小詹，曾在抗議期間回學校見證。她支持學生們以理性和安全的方式表達他們的合理訴求，但也希望校園生活能夠盡快恢復正常。「幾十年來第一次如此浩大的學生運動，也算是見證歷史了。但我同時也希望師弟師妹們能夠在5月中旬順利舉行畢業典禮，以免留下之前疫情 期間的遺憾」。

包括南加州大學 (University of Southern California)在內的多所大學，已因為學生運動和安全考慮取消了今年的畢業典禮。

目前正在哥大國際公共事務學院就讀的學生小蔣則表示，不斷升級的抗議讓學校生活陷入了「半癱瘓」中。他此前預約了30日在學校健康中心的體檢，卻在體檢當日被告知無法進行。「因為抗議升級，我無法進入學校。體檢被取消，而且學校告訴我接下來幾天都不確定能否進入了。」無奈之下，他只能重新預約下周的體檢，此時距他畢業僅剩兩周時間。

他表示，此前在草坪上紮營和靜坐都是可接受的行為，但認為砸碎窗戶進入教學樓有些「暴力和不可取」。小蔣表示，現在學校只允許居住在學校內部宿舍的部分人員出入，因此導致醫療、圖書館、健身房等學校各項服務都中斷。

30日一封哥大校友致校長莎菲克(Minouche Shafik)的公開信在社媒間傳播，公開信呼籲校方立即果斷終結學生對漢彌爾頓大樓的占領，並採取強有力措施恢復校園秩序。

4月29日是哥大學生上課的最後一天，校方宣布所有期終考試都可以遠程進行。 在哥倫比亞大學，挺巴學生與校方的談判在經過幾日的僵持不下後最終破局。(受訪者小詹提供)