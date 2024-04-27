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布林肯訪中／分析指美中小議題合作 大歧見仍未解

記者顏伶如／綜合報導
中國外長王毅（右）26日會見布林肯時，要求美國停止部署陸基中程導彈，等於為美菲軍事合作畫下紅線。（美聯社）
中國外長王毅（右）26日會見布林肯時，要求美國停止部署陸基中程導彈，等於為美菲軍事合作畫下紅線。（美聯社）

紐約時報分析，美國與中國能夠合作的領域似乎正在迅速萎縮，爆發衝突的風險則不斷升高，但從國務卿布林肯與中國國家主席習近平26日見面可以清楚看出，兩國都在盡力設法修補關係。

美中之間如何保持持續合作的表象、營造如此表象有多困難，充分反映於這次布林肯與習近平的北京會面。這場見面是兩大對手保持開放溝通的最新努力，但就在同一時間，雙方對於貿易、國家安全、地緣政治糾紛等爭議，緊張氣氛持續升高。

兩國官員都說，少數幾項規模較小的務實議題頗有進展，包括未來幾周推出美中之間第一波人工智慧對話。官員同時表示，軍事以及促進文化交流則需要持續改善彼此之間的溝通。

報導指出，基本策略議題上，美中兩國對於說服對方都沒有抱持太大希望，官員對於衝突恐將深化顯得頗為憂心。

中國指控美國企圖打壓中國科技發展，還想圍堵中國在太平洋地區的利益。拜登政府則非常擔心廉價的中國出口商品讓美國就業變得岌岌可危，因此揚言倘若北京沒有減少對俄烏戰爭中給予俄羅斯的支持，美國就會祭出進一步制裁。

布林肯離開中國之前在記者會上說，如果沒有中國支持，俄羅斯對烏克蘭的侵犯將難以維持。他指出：「我清楚表明，如果中國不解決這個問題，我們將會出手。」

美中關係去年跌至數十年來最低潮，近幾個月漸趨穩定。相較於布林肯去年5月訪問，中國官員如今態度顯得更加緩和。然而，許多因素正將兩國拉得更加疏遠，而不是更親密。烏克蘭、中東等地緣政治糾紛就是最新挑戰，隨著美國大選即將到來，拜登政府承受壓力必須為美國製造業提出更多保護，抵抗中國進口商品。

根據新華社新聞稿，習近平對布林肯說，國際形勢變亂交織，美國與中國都應該「言必信、行必果，而不是說一套、做一套」。

中國外長王毅26日與布林肯會晤五個多小時並提出警告說，雙邊關係「負面因素仍在上升積聚」。

布林肯 習近平 拜登

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布林肯訪中／學者：中美關係是否改善 取決美對台言行

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布林肯訪中／王毅要美支持中國統一、停止部署陸基中導

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