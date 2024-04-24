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必給加班費範圍 放寬至年薪5.8萬 擴及400萬人

記者胡玉立／綜合報導
勞工部宣布放寬強制領取加班費的門檻，升至年薪5.8萬元，圖為代理勞工部長蘇維思。（美聯社）
勞工部宣布放寬強制領取加班費的門檻，升至年薪5.8萬元，圖為代理勞工部長蘇維思。（美聯社）

拜登政府23日宣布新規定，將「必給加班費」的門檻放寬至年薪5萬8656元（周薪1128元），每周工作逾40小時即可獲強制加班費的受薪勞工人數將擴大到約400萬人。新規定比歐巴馬時代遭法庭推翻的規定還要更進一步。

根據新規定，支領加班費的薪資門檻7月1日先升至4萬3888元，2025年元旦升至5萬8656元，意即領取加班費的門檻再放寬。2027年開始，該門檻每三年自動增加一次，以反映平均收入變化。此規定不影響按小時計酬勞工的加班規範。

勞工部宣布放寬強制領取加班費的門檻，升至年薪5.8萬元，預計範圍擴大約400萬名...
勞工部宣布放寬強制領取加班費的門檻，升至年薪5.8萬元，預計範圍擴大約400萬名勞工。（美聯社）

非行政管理專職門檻 也放寬

與此同時，「非行政管理專職」全職員工有資格領取加班費的工資門檻，從原本的10萬7432元提高到約15萬1000元。

當前勞工部規定是2020年在川普政府時代訂定，全職工人支領加班費的薪資門檻上限為年薪3萬5500元。勞工權益倡議者和許多民主黨人都認為遠不足以反應現況。

勞工部代理部長蘇維思(Julie Su)聲明表示，新規定確保勞工賺到更多錢或以較少工時獲得相同報酬；她說：「低薪工人往往和小時工做相同工作，上班時間更長卻未獲得額外工資。」

美國工資法要求，符合資格的工人每周工作若超過40小時，雇主應支付正常工資的1.5倍。包括加州和紐約州在內的多個州，加班費薪資門檻都高於現行聯邦標準。

白宮新規 可能面臨法律挑戰

勞工部2016年曾將加班費薪資門檻提高一倍，達到約4萬7000元，次年即遭德州聯邦法官否決。23日的新規定也可能面臨法律挑戰。

許多主要商業團體以當前經濟仍存在不確定性、勞工短缺導致營運成本上升為由，呼籲勞工部延後修改加班費工資規定。

國際特許經營協會（International Franchise Association）資深副總裁雷曼（Michael Layman）聲明表示：「這項規定宣布之際，許多企業老闆身處在不可測的監管環境下，面對揮之不去的通貨膨脹、勞動挑戰和高昂的商品成本，苦苦掙扎。」

共和黨籍聯邦眾議院勞工委員會主席佛克斯(Virginia Foxx) 表示，新規定可能迫使許多企業將帶薪工作轉為小時工，以此降低員工工資、取消部分福利，工人利益將因此受損。佛克斯說：「倘若政府制定這項規定的目的是想提高工人生活水平，它徹底失敗了。」

但工會、工人權益團體和許多民主黨人都支持新規定。美國最大工會組織「勞工聯合會與產業工會聯合會」（AFL-CIO）讚揚拜登政府恢復保護加班費的舉措，稱川普政府曾「掏空」這種保護。

勞工部 拜登 民主黨

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