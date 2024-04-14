以色列少年屍體尋獲 約旦河西岸暴亂愈演愈烈

由於以色列的一名少年離奇失蹤死亡，以色列屯懇者圍堵巴勒斯坦城鎮抗議，導致一名巴勒斯坦民眾喪生。圖為巴勒斯坦人抬著遇害者的屍體遊行。(路透)

以色列 當局表示，12日失蹤導致約旦河西岸(West Bank)以色列屯民騷亂的14歲以色列青少年，13日已被發現死亡，他的遇害可能進一步加劇以色列佔領區緊張局勢。13日稍晚，約旦河西岸多個地點發生衝突，有數十名以色列人和巴勒斯坦 人受傷。

據巴勒斯坦目擊者稱，以色列屯民極端分子襲擊該地區至少兩個村莊，試圖燒毀巴勒斯坦建築物和汽車，並與居民發生衝突。

以色列警方指出，14歲青少年阿奇邁爾(Binyamin Achimair)12日上午離開約旦河西岸一個農業屯居點去牧羊，卻再也未回來。以色列軍方後來發現他的屍體，在沒有提供證據情況下，指他「在恐怖攻擊中遇害」；軍方13日宣布，將增派連隊和警察加強在西岸部隊。

巴勒斯坦官員和捍衛西岸巴勒斯坦人權組織Yesh Din稱，阿奇邁爾失蹤後，武裝以色列屯民襲擊拉馬拉(Ramallah)附近的巴勒斯坦村莊穆加伊爾(Al Mughayir)，一名巴勒斯坦男子阿利亞(Jihad Abu Aliya)在衝突中喪生，至少25人受傷。13日，以色列暴徒再次襲擊穆加伊爾和附近村莊杜馬(Duma)，以色列屯民進入村莊開槍。

村民達瓦布謝(Naser Dawabsheh)表示，襲擊者滿布杜馬村，有人攜帶武器；以色列士兵「沒有驅散屯民，而是保護屯民並向任何接近者發射催淚瓦斯」。巴勒斯坦衛生部表示，穆加耶爾13日衝突至少有三名巴勒斯坦人受傷，一人傷勢嚴重。

拜登 政府表示，以色列必須採取更多措施打擊以色列極端屯民暴行，並已對數名參與襲擊者實施制裁。以色列領導人譴責此舉干涉該國內政。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)發表譴責聲明，指「謀殺阿奇邁爾令人髮指」，誓言以色列將向凶手「算帳」。內唐亞胡未明確提及屯民暴行，而是告知以色列公眾「允許安全部隊不受干擾地開展調查工作」。