拜登國情咨文 首提護台海和平、諷川普只在口頭上對北京強硬

拜登總統7日在國會參、眾兩院聯席會議發表年度國情咨文，談及國內外廣泛議題。(美聯社)

拜登 總統7日晚向國會參、眾兩院聯席會議發表其自2021年1月就任以來第三次、也是其這個任期最後一次國情咨文 ，共68分鐘。他表明，美國將為台海和平穩定挺身而出。這是他首度在國情咨文談到台海安全。

對中國著墨不多

拜登談到對外關係時，雖提及中國大陸，但著墨不多。他重申，堅決反對中國的不公平經濟行為，任內已重振美國和印度、澳洲、日本、南韓及太平洋島國等太平洋地區的夥伴關係與聯盟，並確保美國最尖端的技術不能用於研製中國武器，也不得進行交易。

拜登說，多年來兩大黨諸多人士不斷說中國崛起中、美國正落後，但他們「搞反了」，「崛起中的美國擁有全球最佳經濟」，正讓世人稱羨。除通膨降低中、出口增加中與國內生產毛額(GDP)上升中，消費者信心也正增強，三年來新增達1500萬個就業機會創新高，尤其美中貿易逆差降至十多年來新低。

拜登表示，得益於晶片及潔淨能源相關立法與政策，美國正在這兩個領域吸引投資。

但拜登強調，美國希望與中國競爭、而非衝突，而且「在和中國或其他任何國家的競爭，我們(美國)處於更有利地位，可以贏得21世紀的競爭」。他還以「我的前任」稱呼共和黨籍前總統、各界預料將成為其11月總統大選對手的川普 ，暗諷川普只不過口頭上對北京強硬，卻未採取行動，並指川普「從未想過這麼做」。

拜登去年2月7日發表的國情咨文，點名中國國家主席習近平，質疑全球有沒有任何一位領袖想與習近平交換位子？他並明言，若中國威脅美國主權，美方將採取行動。當時正值中國高空氣球飛越美國上空，並被美軍擊落。

除美中台及美國經貿部分，拜登亦聚焦美國民主、俄烏與以哈戰爭、墮胎權、移民和美墨邊界等廣泛議題。

未再提致力美中合作

紐約時報報導，引人注目的是，拜登就任三年多來視為單一最重要的外交政策倡議：圍堵中國勢力，今年咨文卻僅七行。當前美中既在關鍵技術競爭，又在氣候變遷及其他共同議題合作。

華府智庫卡內基國際和平基金會研究分析師沈寧天(Nathaniel Sher)指出，拜登今年國情咨文對中著墨不多，又在較後面的內容才出現。反映出正值大選年，焦點集中在美國民主、俄烏戰爭及經貿等議題，也未重申去年的「願在能促進美國利益和造福世人的領域，致力美中合作」措詞。