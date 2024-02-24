大限將至 聯邦再度面臨關門危機 兩黨角力再起

距離聯邦政府關門的期限又再逼近，但兩黨對於移民和援烏問題，仍遠遠沒有共識，政府預算繼續以拖待變。（美聯社）

聯邦再度面對關門危機，兩黨國會高層都希望趕在期限之前達成預算 協議，但隨著協商空間逐漸縮小，政府恐將停擺的不安情緒變得越來越強烈；這是本屆國會第四度發生政府關門 危機，本屆國會也被喻為多年以來辦事效率最差的一屆。

預算3月1日、3月8日到期

國會下周開議有兩個重要預算期限要傷腦筋：少數政府部門的預算將於3月1日到期，其他部門預算則在3月8日到期；國會議員想要化解歧見，讓法案通過表決，以便讓政府有經費得以運作，但運作時間所剩不多。

眾院議長強生去年10月上任後，迅速採取動作避開政府關門危機，但強生為了預算協議願意與民主黨交換籌碼，已讓立場強硬的共和黨 保守派逐漸感到不耐煩；某些國會觀察家已經提出警告說，現正上演的預算角力戰，將是本屆國會面臨最嚴重的政府關門危機。

一名參院共和黨助理便說，這回面臨的政府關門危機，將是這個會計年度以來風險最高的一次。

參眾兩院兩黨領袖都設法安撫社會大眾並平息市場焦慮，強調最後時刻一定能通過撥款法案，避免政府運作中斷；不過，兩黨之前依然存在某些爭議，強生面臨的黨內壓力也越來越重，保守派堅持法案必須納入右翼政策的附加條款，但民主黨參、眾議員卻完全無法接受。

共和黨北卡羅來納州聯邦眾議員麥亨利(Patrick McHenry)本周接受哥倫比亞廣播公司(CBS)播客節目「The Takeout」專訪時說，聯邦政府關門機率大約是50比50。

身為眾院金融服務委員會主席的麥亨利說，關門威脅是「可以避免的災難」，如果黨團高層在去年底通過預算法案，就能避開聯邦政府關門危機，而不是把關門危機拖到選舉年才出現。

政府預算與外國軍援合併處理，讓強生遭受保守派抨擊，保守派要求必須先解決美墨邊境危機。

麥亨利說，強生應該拒絕共和黨保守派的最後通牒，接受磋商過程裡出現的協議，談判代表年底假期休會期間持續工作，為了3月1日即將來臨的預算期間敲定法條文字。