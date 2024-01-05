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才剛自稱「不是反叛人物」…賭城30歲男被判入獄 飛撲襲法官

編譯陳韻涵／綜合4日電
被告瑞登知道確定要被關之後，竟然飛撲法官席將法官推倒在地受傷。（美聯社）
被告瑞登知道確定要被關之後，竟然飛撲法官席將法官推倒在地受傷。（美聯社）

拉斯維加斯法庭3日上午11時許，發生30歲被告瑞登(Deobra Delone Redden)飛撲襲擊主審法官瑪麗‧凱‧霍爾薩斯(Mary Kay Holthus)的事件，這場驚魂不僅讓霍爾薩斯撞到頭，也讓飽受驚嚇的她躲在桌下尋求掩護，法警隨即上前壓制瑞登，過程中有一名法警受傷送醫，幸無大礙。

法庭紀錄顯示，30歲的瑞登是三度犯案的重罪犯，當天他出席克拉克郡地方法官霍爾薩斯的宣判庭審，罪名是意圖毆打並造成嚴重傷害。

訟件指出，瑞登去年4月23日以球棒「威脅打碎另一名男子的膝蓋，造成對方身受重傷」；另一位法官5月勒令瑞登接受能力鑑定，法官10月認定瑞登有行為能力。

瑞登去年11月認罪，霍爾薩斯在他12月缺席出庭後，對他發出逮捕令；3日的量刑庭審，瑞登已與檢方達成釋放協議，遂未上銬，也未穿囚服。

瑞登身穿白襯衫和深色褲子站在律師身旁，請求法官從寬處置，自述是「無論多麼困難都不會停止嘗試做正確事情的人」，強調自己「不是反叛人物」，不應被關。

瑞登的律師則籲請法官判處緩刑，但霍爾薩斯答道：「我認為是時候讓他嘗試別的東西了。」

霍爾薩斯表明要關他後，法警準備給瑞登上銬拘留；瑞登大聲咒罵，箭步朝法官席的霍爾薩斯跑去，騰空翻越桌面，直接將她撞倒在地。

旁聽席眾人驚呼，包括瑞登的養母；法警見狀上前制伏瑞登，各方扭打。

霍爾薩斯撞到頭，幸無大礙，毋須住院；受傷法警的額頭流血、肩膀脫臼，留院觀察。

瑞登最終被判入獄，保釋金5萬4000元；他拒絕於4日就新指控出庭，法官遂將下次庭審重新安排在9日。

瑞登面臨13項罪名控告，包括敲詐勒索、武力脅迫，其中七項新罪名是毆打「受保護人員」，後者包括霍爾薩斯及上前協助她的法警。

霍爾薩斯2018年獲選為法官，曾在克拉克郡地方檢察官辦公室服務，經常審理家暴與性侵案件。

瑞登先前曾因蓄意破壞財產罪，接受霍爾薩斯審訊。

此外，另一位法官基於家暴案件，判處瑞登12個月到30個月徒刑；瑞登2021年入獄一年，2022年獲准假釋。

拉斯維加斯克拉克郡法官瑪麗．凱．霍爾薩斯（左二）在宣判被告瑞登刑期後，瑞登突然翻...
拉斯維加斯克拉克郡法官瑪麗．凱．霍爾薩斯（左二）在宣判被告瑞登刑期後，瑞登突然翻過法官桌子將法官推倒在地，致法官額頭撞傷，法警隨即將被告制伏。（美聯社）
被告瑞登(右二)在攻擊法官後，被法警制伏，法官及一名法警頭部都受到傷害。（路透）
被告瑞登(右二)在攻擊法官後，被法警制伏，法官及一名法警頭部都受到傷害。（路透）

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