COP28峰會／淘汰化石燃料「將回到穴居時代」？峰會主席改口尊重科學

COP28今年選在石油生產國阿聯舉辦，一直飽受批評，親王賈柏甚至還身兼阿布達比國家石油公司執行長，被美國前副總統高爾直接點名。（歐新社）

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28)主席賈柏(Sultan Al Jaber)日前在一場論壇中表示，沒有科學證據表明逐步淘汰化石燃料能實現全球氣候目標，但承認這是維持全球暖化 在關進門檻之下的必要舉措。前述言論挨批後，賈柏4日澄清，「向來尊重科學事實，必須確保所有事情都以科學為核心」。

美國氣候特使柯瑞 (John Kerry)對賈柏的發言不以為意，表達美方對賈柏的一貫支持，僅表示「他(賈柏)必須決定如何措辭」。

賈柏是COP28主席、阿拉伯聯合大公國氣候特使和阿布達比國家石油 公司執行長，他11月21日在「女性改變氣候」(SHE Changes Climate)線上論壇中時，愛爾蘭前總統羅賓森(Mary Robinson)激烈交鋒，稱淘汰化石燃料將使全球「回到穴居時代」。

50歲的賈柏強調，「我是個實事求是、尊重科學的人，目前並無科學依據，也無任何現象顯示逐步淘汰化石燃料，就能達成將全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度的目標。」

賈柏當時表示，「攝氏1.5度是我的引路明燈，逐步減少和逐步淘汰化石燃料在我看來是必不可免的舉措，也是重要的一步。」

確認「逐步淘汰」(phase-out)，或較和緩的「逐步減少」(phase-down)化石燃料，是COP28代表在杜拜開會的主要磋商議題之一，與會者盼能達成應對全球暖化的新共識和協議。

對於賈柏的發言，柯瑞並未撤回美方對賈柏的一貫支持。

柯瑞接受政治新聞媒體「Politico」歐洲地區執行總編安妮‧麥克艾沃伊(Anne McElvoy)的播客(podcast)節目「Power Play」訪問時表示，「他(賈柏)必須決定如何措辭，底線是本屆COP要致力逐步淘汰所有未減少的化石燃料」。

柯瑞說：「我不知道他在說什麼，也許表達方式不正確。我認為他是在說，科學未指明必須採用的方法，人們必須在許多不同方法中選擇，也許是碳捕捉，也許不是。」

碳捕捉是一種可在逸散物質排入大氣前消除的捕捉技術，但該技術未經驗證。