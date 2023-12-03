「絕不廢歐記健保」拜登主打福利政策 痛斥想剝奪的共和黨人

拜登總統尋求連任，主打的是福利政策，圖為拜登今年2月揭櫫醫療照顧措施，保障美國民眾。(美聯社)

華盛頓郵報報導，前總統川普矢言廢除俗稱歐記健保 (Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，引發拜登 競選團隊全面反擊，並企圖將攸關國人健康的醫療保健和墮胎權益，作為2024年大選的主戰場。

針對北卡羅來納州依歐記健保擴大醫療補助，為30萬州民提供即時醫療保障，拜登總統1日表示歡迎，並痛斥想要廢除該法的「讓美國再次偉大」(MAGA)的共和黨 人；拜登發布聲明強調：「對於那些想要廢除這項救命法的人，我明確表示絕不會讓此事在任內發生。」

北卡州民主黨籍州長庫伯(Roy Cooper)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，川普低估健保對勞工階層的重要性，並強調：並補充道：「這些人正是川普想要剝奪保險的對象，我認為此議題將在未來選舉活動中持續發酵。」

最近川普接連在自創平台「真實社群」(Truth Social)發文認為歐記健保醫療成本失控，該法「很糟糕」，而且自2016年以來，川普陣營指控歐記健保是一場災難，不但增加醫療成本，承保範圍也不足，矢言廢除，但是至今尚未提出任何替代方案。

相較之下，拜登日前兩度親上火線為歐記健保辯護，先是指控共和黨人「不會放棄」摧毀歐記健保，後又強調廢除歐記健保將嚴重傷害少數族裔，拜登11月29日在科羅拉多州普布羅(Pueblo)公開點名共和黨違反民意：「鄉親們，共和黨已經不是你們父執輩的共和黨了。」

儘管兩黨對歐記健保的立場分歧，但根據非營利醫療研究組織「凱瑟家庭基金會」(KFF)公布的民調，歐記健保受歡迎程度在3月創下歷史新高，有62%成年人表示支持；聯邦衛生部上個月宣布，今年保險期前三周，即有460萬人透過歐記健保平台投保醫療保險。

另一方面，副總統賀錦麗也瞄準共和黨人，嚴厲批評「極端主義領導人」在執政州將墮胎定為犯罪的作法，導致許多人因墮胎禁令而「默默蒙受痛苦」，賀錦麗強調：「這不僅攸關個人立場，我甚至聽過有女性在廁所流產的故事，請大家要了解，在美國的每一天，這個問題對於現實生活中代表了什麼。」