放棄台北、拉攏北京 季辛吉「上海公報」成外交代表作

1972年2月21日，中國領導人毛澤東（中）在中南海會見美國總統尼克森（右二），中國總理周恩來（左一）及時任美國國家安全顧問季辛吉（右一）參加會見。（新華社）

美中關係正常化推手、前國務卿季辛吉 在美中關係「止跌回穩」的階段逝世；直到今年11月初，季辛吉仍公開疾呼美中和平與合作的重要性。

季辛吉1971年以腹痛為由，搭乘小飛機自巴基斯坦飛往北京 ，打開美中交往大門；他的祕密外交由白宮少部分人全面把持，連時任國務卿羅吉斯都沒有話語權。

華府最終放棄台北，轉向與北京建交的做法，時至今日依然是國際政治的難題，三邊軍力的發展讓台海成為「全球最危險的地方」。

季辛吉(左)1995年訪中，會見時任中國國家主席江澤民(右)。(路透)

資深記者孟捷慕(James Mann)的著作「轉向」提到，祕密外交影響美國的中國政策甚鉅，尼克森和季辛吉、毛澤東與周恩來，這兩組人馬的確不只重開中美交往之門，還要聯手決定全球最大一洲其餘地區的事件發展方向，包含日本、南北韓及印度。

學者唐耐心(Nancy Tucker)著作「海峽風雲實錄」提到，季辛吉為了達成美中建交目標，對北京讓步太多，很少考慮台灣，不擔心蔣介石政府死活或認真思考台灣人民意願，甚至將台灣視為美中進展的障礙。

孟捷慕在「轉向」中寫道，季辛吉第一次與當時中國總理周恩來的會談中，就保證「美國不支持台灣獨立或當時已在島內顯現力量的台獨運動」，這項保證超越美方當時「降低駐台美軍火力，支持北京與台北政府和解的立場」，季辛吉一度淡化這些讓步，事後在中央情報局和解密紀錄中被還原。

中華人民共和國1971年加入聯合國，中華民國退出聯合國，美國一手推動雙重代表權提案的失敗，有人歸咎於季辛吉當時人正訪問北京，讓美國盟友跑票。

上海公報的簽署奠定美中關係正常化基礎，也是季式外交代表作；公報並列中美兩國聲明來說明各自對台灣議題的立場，北京說解放台灣是中國內政，別國無權干涉，堅決反對任何製造一中一台或台灣獨立的活動；美國認識到在台海兩邊的中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國對此一立場不提出異議，重申由中國人自己和平解決台灣問題的關心。

美國前國務卿季辛吉(左)2016年訪問中國時，當時中國國家主席習近平(右)與他長談了90分鐘。(路透)

此後撤軍、廢約、斷交，並在外交轉向引發美國國會強烈反對後，由國會提出、卡特簽署成案的「台灣關係法」作為美國對台政策的指導。

季辛吉1977年卸任後，依然為歷任總統提供外交建議，並成立季辛吉諮詢公司，持續穿梭在美中與國際政治領域。

季辛吉今年10月在紐約接受美中關係全國委員會頒獎時說，「我花了大半輩子在研究中美關係，我喜歡中國人民，我著迷於中國文化，但我的立場是必須聚焦美國利益，我相信中美關係能為全球帶來和平和進步，也能摧毀世界。」