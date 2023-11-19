阿特曼8歲就會寫程式、新創經驗豐富 還是「生存主義者」

現年38歲的阿特曼在密蘇里州聖路易斯長大，八歲時就學會如何寫程式和拆開麥金塔電腦。這位才華橫溢的科技奇才下一步怎麼走，令外界好奇。(路透)

阿特曼(Sam Altman)可說是將OpenAI 及其人工智慧(AI)聊天機器人ChatGPT帶上高點的推手，17日卻傳出重磅消息：董事會開除了他的執行長及董事職位，目前尚不清楚最終導致阿特曼下台的細節。

現年38歲的阿特曼在密蘇里州聖路易斯(St. Louis)長大，八歲時就學會如何寫程式和拆開麥金塔(Macintosh)電腦。他在16歲便跟父母出櫃，並說他的麥金塔電腦以及美國線上(AOL)聊天室幫助他找到性向，「畢竟在2000年代的中西部以一名同志的身分長大並不容易，但大家也認為11歲時藏著祕密是件壞事」。

在史丹福大學 讀了兩年電腦科學後，阿特曼2005年便休學與同學全力投入他的第一個事業「Loopt」，一個讓用戶與朋友分享位置的應用程式。Loopt是新創加速公司Y Combinator當時投資的8家公司之一，這也讓該公司聯合創始人在2014年提名阿特曼接任總裁；2015年，29歲的阿特曼入選富比世(Forbes)30位30歲以下創投人物排行榜，同年他便與特斯拉 創始人馬斯克(Elon Musk)一同創辦了OpenAI。

阿特曼還是個生存主義者，他2016年告訴新創公司Shypmate的創始人「我得為生存做好準備」，警告末日肇因將是「致命的合成病毒」、「AI攻擊人類」或核武戰爭。「我盡量不去想太多，但我有槍、黃金、碘化鉀、抗生素、電池、水、以色列國防軍的防毒面具，還有一大片在大蘇爾(Big Sur)的土地讓我飛去避難」。

阿特曼被開除後在X平台(前推特)上發文，稱他喜歡在OpenAI的時光，「這對我個人來說是變革性的，希望對世界也有一點變革。最重要的是，我喜歡與這些才華橫溢的人一起工作。之後會再跟大家說下一步要怎麼走」。