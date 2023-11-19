我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

川菜躍升中國第1大菜系 80後最愛：魚香肉絲我可以吃3碗飯

阿特曼8歲就會寫程式、新創經驗豐富 還是「生存主義者」

編譯廖振堯／綜合18日電
現年38歲的阿特曼在密蘇里州聖路易斯長大，八歲時就學會如何寫程式和拆開麥金塔電腦。這位才華橫溢的科技奇才下一步怎麼走，令外界好奇。(路透)
現年38歲的阿特曼在密蘇里州聖路易斯長大，八歲時就學會如何寫程式和拆開麥金塔電腦。這位才華橫溢的科技奇才下一步怎麼走，令外界好奇。(路透)

阿特曼(Sam Altman)可說是將OpenAI及其人工智慧(AI)聊天機器人ChatGPT帶上高點的推手，17日卻傳出重磅消息：董事會開除了他的執行長及董事職位，目前尚不清楚最終導致阿特曼下台的細節。

現年38歲的阿特曼在密蘇里州聖路易斯(St. Louis)長大，八歲時就學會如何寫程式和拆開麥金塔(Macintosh)電腦。他在16歲便跟父母出櫃，並說他的麥金塔電腦以及美國線上(AOL)聊天室幫助他找到性向，「畢竟在2000年代的中西部以一名同志的身分長大並不容易，但大家也認為11歲時藏著祕密是件壞事」。

史丹福大學讀了兩年電腦科學後，阿特曼2005年便休學與同學全力投入他的第一個事業「Loopt」，一個讓用戶與朋友分享位置的應用程式。Loopt是新創加速公司Y Combinator當時投資的8家公司之一，這也讓該公司聯合創始人在2014年提名阿特曼接任總裁；2015年，29歲的阿特曼入選富比世(Forbes)30位30歲以下創投人物排行榜，同年他便與特斯拉創始人馬斯克(Elon Musk)一同創辦了OpenAI。

阿特曼還是個生存主義者，他2016年告訴新創公司Shypmate的創始人「我得為生存做好準備」，警告末日肇因將是「致命的合成病毒」、「AI攻擊人類」或核武戰爭。「我盡量不去想太多，但我有槍、黃金、碘化鉀、抗生素、電池、水、以色列國防軍的防毒面具，還有一大片在大蘇爾(Big Sur)的土地讓我飛去避難」。

阿特曼被開除後在X平台(前推特)上發文，稱他喜歡在OpenAI的時光，「這對我個人來說是變革性的，希望對世界也有一點變革。最重要的是，我喜歡與這些才華橫溢的人一起工作。之後會再跟大家說下一步要怎麼走」。

AI 史丹福大學 特斯拉

上一則

阿特曼曾稱OpenAI吞噬就業機會 沒料到自己成首批失業者

下一則

不是行為不當 阿特曼被OpenAI免職主因是「這個」

延伸閱讀

投資人施壓OpenAI 董事會火速商議讓阿特曼回鍋

投資人施壓OpenAI 董事會火速商議讓阿特曼回鍋
OpenAI內部備忘錄外流 ChatGPT之父「無法溝通」遭解職

OpenAI內部備忘錄外流 ChatGPT之父「無法溝通」遭解職
ChatGPT公司OpenAI執行長阿特曼突遭開除 恐影響AI產業

ChatGPT公司OpenAI執行長阿特曼突遭開除 恐影響AI產業
ChatGPT之父被炒震驚各界 創業常勝軍自稱末日準備者

ChatGPT之父被炒震驚各界 創業常勝軍自稱末日準備者

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生
SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸
「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題
習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足

習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足