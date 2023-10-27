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拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

談以哈衝突？阻晶片管制？布王會 美中各打算盤

記者胡玉立／綜合報導

中國外長王毅26日抵達華府訪問；儘管在世界兩大超強國家緊張關係下，雙方很難在必要問題上達成共識，但光是他的到訪，就足以被視為美中今夏探索關係解凍以來，關係穩定前行的一大象徵。也就是說，從當前局勢來看，王毅訪美行已成功了90%；剩下的10%，勢必是困難的。

華盛頓郵報26日分析指出，王毅訪美行將為拜登和中國國家主席習近平11月舊金山峰會鋪路；但王毅也可能提出與華府截然不同的議程，包括說服華府放鬆對中國技術出口限制、減少對台灣的支持等。

上海同濟大學研究中美關係的國際關係教授仇華飛(Qiu Huafei)指出，「我們想知道美國和中國一樣重視中美關係；雙方不能只有競爭而沒有合作。」復旦大學美國研究中心教授趙明昊(Zhao Minghao)則指出：「明年美國大選，中美關係阻力更強，改善中美關係的機會變得很少。要改善中美關係，一定善用今年」。

美國國家亞洲研究局(National Bureau of Asian Research)學者羅蘭(Nadège Rolland)認為，王毅此行可能會推動美國放鬆對先進半導體科技出口的管制，這是北京的當務之急。

在華府方面，布林肯24日於聯合國安理會表示，將趁王毅來訪美，合作防止以哈衝突蔓延。羅蘭指出，「華府會想討論中東局勢，要求北京利用其與德黑蘭的良好關係，控制中東緊張局勢。」但耶魯大學法學院蔡元培中國中心研究員魯道夫(Moritz Rudolf)表示：「地區穩定符合兩國利益，但中國不能在該地區投射任何軍事力量，也沒興趣這樣做。它是直言批評西方並呼籲和平的旁觀者」。

王毅訪美代表美中恢復了更頻繁高層外交與工作層級交流。華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻(Yun Sun)表示，「王毅訪美代表習近平即將來訪，而拜習會象徵美中穩定雙邊關係的努力」。

王毅 華府 北京

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