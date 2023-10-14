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蔣中正日記／對美不信任 蔣憤稱「馬下爾」唯高度讚揚麥克阿瑟

記者程嘉文／專題報導
1946年5月，中華民國政府還都南京不久，馬歇爾(左起)擔任美國調停內戰特使，與宋美齡、蔣中正、艾森豪在南京會談。(路透)
1946年5月，中華民國政府還都南京不久，馬歇爾(左起)擔任美國調停內戰特使，與宋美齡、蔣中正、艾森豪在南京會談。(路透)

首波出版的蔣中正日記，正是國府內戰失敗、大陸淪陷的最黑暗歲月。1948年元旦，蔣在日記寫下，美國願意援華武器1萬噸，國軍最急需步槍子彈，只肯給2000餘萬發，嚴重不足。他不禁批評，「我需最急者，彼給我最少……彼馬扼我之吭始終不放」。類似對美國的不信任，在蔣日記中隨處可見。

國史館前館長呂芳上說，蔣中正日記中對各國的記述，可看出他最討厭的國家是蘇聯，認為對方陰狠、充滿野心，其次是英國。至於美國，蔣對其民族與民眾頗多稱許，但不信任政治人物。在第一波發表日記的1948至1954年間，蔣對於杜魯門總統及兩任國務卿馬歇爾與艾奇遜，字裡行間毫不掩飾厭惡，甚至曾用「馬下爾」稱呼馬歇爾來洩憤，也多次形容美方對他極度侮辱，是「終身難忘之恥」。

這段期間，獲得蔣高度讚揚的美國軍政人物，只有駐日盟軍總司令麥克阿瑟。麥克阿瑟在韓戰爆發不久後的1950年7月31日抵台訪問，蔣到松山機場相迎，當晚在日記寫下，麥克阿瑟是當今美國唯一雄才，堪稱羅斯福總統之後第一人。但他後來也指出：麥克阿瑟熱情直爽，令人感動，但對亞洲問題與日本民族性的認識，都嫌不夠，根本問題之處置，恐多乖張。

同年11月，聯軍逼近鴨綠江，即將把金日成政權趕出朝鮮半島，此時中共志願軍大舉入韓，戰局逆轉。蔣指示部屬，研擬對麥克阿瑟提供支援。第二年4月，杜魯門總統將麥克阿瑟免職。蔣第一時間在日記感嘆，此舉又是共黨陰謀實現，日後只怕日本也難免赤禍。他要黨國大老張群赴日安慰麥克阿瑟，邀其來台擔任中華民國政府最高顧問。

蔣第二天再度考慮後，打消了大動作，只由中華民國駐日軍事代表團團長何世禮以及董顯光送慰問函。結果兩人未獲接見，麥帥也沒回信。蔣在日記感嘆，麥克阿瑟恐怕認為他是無情無義的小人，但如派大員歡迎麥克阿瑟來台，會讓美政府誤會，對台方更不利，「絕不能再動剛腸，以國家殉情矣」。

中華民國 日本 國務卿

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