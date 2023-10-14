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蔣中正日記／1949年美對華白皮書 蔣描述「最大國恥」

記者程嘉文／專題報導
1943年蔣中正（左）出席開羅會議，偕夫人蔣宋美齡（中）抽空旅遊。(圖:徐宗懋提供)
1943年蔣中正（左）出席開羅會議，偕夫人蔣宋美齡（中）抽空旅遊。(圖:徐宗懋提供)

1948到1954年，中華民國的國際地位跌宕起伏，1949年8月5日，美國發表白皮書，將國共內戰失利的責任甩鍋國府；隨著韓戰爆發，美國重新重視台灣的中華民國政府。戰後舊金山和約，中華民國因故未能參加，但美國施壓日本下，狡猾的日本還是與台北簽訂中日和約。1954年12月，中美共同防禦條約簽訂，堪稱國府外交勝利。這些重要日子，蔣日記都有相應記載。

蔣日記描述白皮書是抗戰後最大國恥，但他心下泰然，安恬異常，相信這是與天父聖靈同在的象徵。他說，杜魯門一直以發表白皮書為要挾，如今已無更大招式可出，更引發美國輿論批評其賣友。但國內投機分子受白皮書影響，不少人起而叛變。8月17日他寫下，蘇俄反覆無常，毒辣殘忍，美國有頭無尾，輕諾寡信，英國陰險狡詐，惟利是圖，感嘆世界只有強權，不顧信義。

1950年6月25日韓戰爆發，蔣日記寫下「一如預料」。杜魯門政府三天後宣布台海中立化，第七艦隊開始巡弋台灣海峽，嚇阻中共攻台，同時也限制台灣對大陸攻擊。次日，美國軍機未告知台方即飛到基隆外海，台北一度施放警報。蔣痛罵美國無視台方主權，形同殖民地對待。但是形勢比人強，他要求外交部抗議，同時也下令海空軍配合，暫停攻擊大陸。

1952年4月下旬，中日和約談判，對滿洲國財產需歸還中國等議題，無法達成共識。4月26日蔣要求張群，正告日本特使河田烈，絕不讓步；第二天日方表達，願意接受台方意見。蔣在日記中寫下，中華民國能以戰勝國地位，在舊金山和約生效前，先簽訂對日和約，意義重大，但這仍未能消除自己革命失敗、失去大陸的責任。

1954年12月3日，中美共同防禦條約簽署。蔣次日寫下，台灣作為反攻基地終於確定，此乃十年蒙恥忍辱，五年苦撐奮鬥之結果，實在是黑暗中曙光，「天父賜我如此之厚」。月底反省錄卻寫道，艾森豪總統不回覆他的賀電，顯示美方是在心中不願意之下勉強簽約，今後發展形勢，仍然不可忽視。

蔣中正日記重要事件
蔣中正日記重要事件

中華民國 日本 舊金山

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