川普逛槍店脫口「想買一把」惹議 發言人急澄清

前總統川普(中)25日在南卡羅來納州逛槍店，並把玩一把刻有川普頭像的特製版手槍。(取自Marjorie Taylor Greene貼文)

前總統川普 25日到南卡羅來納州 拉票，並在共和黨極右派國會眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)陪同下逛槍店，還購買了把印有自己照片的格拉克(Glock)手槍。

川普25日來到名為「帕爾梅托州立軍火庫」(Palmetto State Armory)的槍店，看看可供購買的武器的狀況，拿著一把在槍柄上刻有川普的照片，槍膛上刻有「川普45」字樣的特殊「川普版」格拉克手槍擺姿勢後，表示自己要買一把回家：「我要買一把，我想買一把。格拉克是把很不錯的槍，對吧？」

銷售人員告訴川普，川普格拉克是他們店內的暢銷款。「它們賣得好嗎？」川普問，並在獲得肯定答案後回覆說：「他們喜歡我。」

川普團隊發言人史帝芬．張(Steven Cheung)將整件事發布到社群媒體 上，並寫說川普購買了這把槍；史帝芬．張後來澄清表示，前總統實際上並未實際進行購買，並刪除了他上傳到社群媒體的影片。

如果川普真的買了這把格洛克，那其合法性恐出問題；因為聯邦法律明文禁止任何受到重罪起訴的人購買槍枝，而川普目前則是因為持有機密文件和試圖推翻2020年選舉結果，正面臨司法部的多項指控。

但也有一些聯邦法官裁定，這項法律違憲，這意味著川普可以在法庭上質疑他非法購槍的說法。

此外，欲在南卡購買槍枝的民眾，須擁有隱蔽持槍許可證(concealed carry permit)，或在現場立即接受背景調查才能購買槍枝。川普會需要填寫ATF表格；必須證明自己沒有受到重罪起訴，也不像拜登總統次子杭特．拜登(Hunter Biden)在2015年購槍時一樣，有吸毒或吸毒成癮的問題。

根據「帕爾梅托州立軍火庫」網站，這把第四代格拉克G19便攜式9毫米螺紋槍管「川普版」手槍，零售價為829元。

向來都是川普死忠支持者的眾議員格林，在自己的社群媒體上發布了川普拿槍的照片與影片，並寫到：「川普總統在南卡購物了！ 他將會保護我們偉大的第二修正案！」