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華郵、NBC兩大民調 拜登對川普 1大輸1平手

編譯高詣軒、陳韻涵／綜合報導
多項民調顯示，如果今天投票，川普(右)贏過拜登(左)的比例 越來越高。(美聯社)
多項民調顯示，如果今天投票，川普(右)贏過拜登(左)的比例 越來越高。(美聯社)

華盛頓郵報與美國廣播公司(WP/ABC)民調顯示，拜登總統落後前總統川普10個百分點，選民不滿拜登任內的經濟表現、移民政策；74%受訪選民認為拜登太老，他在所屬民主黨內的支持率也堪慮；國家廣播公司(NBC)民調顯示兩人勢均力敵，但川普在共和黨內的優勢擴大，大多數民眾擔心拜登高齡與身心靈健康，另憂慮川普官司纏身。

華郵與ABC於15日至20日進行的全國民調24日公布，結果顯示拜登的支持率僅42%，落後明年大選潛在對手川普10個百分點。

選民對經濟和移民問題不滿日增

該民調受訪選民不滿拜登在經濟和移民議題的表現，質疑華府大舉援助烏克蘭的政策，且普遍認為年過八旬的拜登不適第二任。

有線電視新聞網(CNN)、福斯新聞(Fox News)等機構民調則顯示拜登與川普的支持率不相上下，華郵坦言本次民調或為異數，但時值選戰開跑，拜登的人氣即使在黨內也堪憂，逾60%民主黨人或親民主黨中間選民希望民主黨提名其他人選。

反觀川普在共和黨內的支持率擴大且具壓倒性，54%的共和黨人和親共和黨中間選民支持川普，居次的是佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis，15%)，落差近40個百分點，該黨內其他參選人的支持率皆未達10%。

拜登近幾周宣傳所謂「拜登經濟學」成績，將失業率低、基礎建設開支、投資氣候變遷應對計畫等指標視為成功證據，但選民仍持續憂慮通膨。

民調顯示，拜登的經濟政策滿意度已降至30%，創任內新低；約75%受訪選民認為國家整體經濟不佳或糟糕，高達91%民眾不滿糧食價格，87%民眾不爽汽油和能源價格高漲。

一憂拜登年紀太大 另憂川普官司纏身

另據NBC民調顯示，拜登與川普的支持率都是46%，而86%的受訪選民關切拜登高齡與身心健康，另有71%的選民憂慮川普面臨的多項指控，這讓2024年大選蒙上陰影。

拜登若成功連任，2025年初就職時是82歲，若川普回鍋則為78歲。華郵與ABC民調顯示，74%受訪成人認為拜登屆時太老，但僅50%如此看待川普的年紀；另有48%認為兩人皆老態龍鍾，23%的人認為兩人的年紀不成問題。

川普涉嫌推翻2020年大選結果、密件門等官司，面臨91項重罪指控；約40%受訪者認為川普遭受司法迫害，53%認為他咎由自取。

NBC民調與兩黨民調機構共同進行，共和黨民調專家麥克英特夫(Bill McInturff)表示，「這項民調對執政黨而言是項警訊。」

拜登 川普 民調

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